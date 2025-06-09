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法網》超強心臟史上第3人！艾卡拉茲大滿貫決戰搶救3冠軍點

2025/06/09 16:26

艾卡拉茲。（美聯社）艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）展現絕佳體能與超強心臟，2025年法國網球公開賽搶救3個冠軍點，不但史詩級大逆轉，也榮膺職業網壇史上第3人。

這場法網賽史最漫長的決戰，艾卡拉茲頂住開賽連丢2盤的沉重壓力，無路可退第3盤展開反撲，第4盤3：5、0：40岌岌可危時，更接連化解義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）3個破發機會，最終延續戰線後來居上，完成巴黎羅蘭加洛斯2連霸壯舉，也成為公開年代第3位救回冠軍點並贏得大滿貫的男子球員，不讓已退役的阿根廷名將高迪奧（Gaston Gaudio）、塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）專美於前。

「直到他拿下最後1分，比賽才算結束。當時離輸球只有1分之差，但許多時候，人們在大滿貫決戰，甚至其他賽事中，都能從落後的賽末點泥沼中翻盤。」22歲的艾卡拉茲透露，當時內心不斷告訴自己，想辦法成為那些最終逆襲獲勝的一方，「我從不懷疑自己。即使面對冠軍點，也要1分、1分打回來，保持信心力挽狂瀾。」

至於史上首位辦到的贏家，正是2004年法網「阿根廷決戰」中的高迪奧，當時同胞勁敵柯里亞（Guillermo Coria）決勝盤6：5聽牌，他接連躲過2個冠軍點死裡逃生，終以0：6、3：6、6：4、6：1、8：6出線。

第2次則出現在2019年溫布頓錦標賽壓軸，瑞士天王費德爾（Roger Federer）第5盤8：7領先時，韌性頑強的喬科維奇硬是擋下2個冠軍點，反以7：6（7 ：5）、1：6、7：6（7：4）、4：6、13：12（7 ：3）脫困。

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