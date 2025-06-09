玉山盃》吳彥諺最後一局致勝安 花蓮將再對決台東

花蓮吳彥諺敲出致勝安打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕花蓮縣吳彥諺第7局打出致勝安打，高一投手李承洲化解無人出局被攻佔滿壘的危機，3:2力克宜蘭縣，明天將再度對決台東縣，爭取玉山盃青棒賽敗部復活的機會。

此役前6局2:2僵持不下，7局上花蓮縣率先上場的杜翊帆安打，2出局後前3打席摃龜的吳彥諺終於在關鍵時刻建功，安打攻下超前分。

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7局下宜蘭縣首名打者的滾地球造成李承洲失誤，李承洲再投出四壞球，宜蘭縣觸擊到投手前，李承洲選擇傳三壘已來不及，形成無人出局滿壘。

李承洲臨危不亂，先投出三振，再讓宜蘭縣連續打成高飛球出局，守住1分的領先。李承洲後援2局拿下勝投，被擊出2支安打失1分。

花蓮後援投手李承洲。（記者林正堃攝）

花蓮縣總教練劉義傳表示，第7局無人出局滿壘的狀況能夠守下來，對選手是很寶貴的經驗，尤其是才高一的李承洲，對他的成長會有很大的幫助，李承洲今天直球很有威力，不過，投手也要守備，因為經驗比較不足，李承洲第7局兩次處理滾地球都出現瑕疵，還有待加強。

李承洲出身棒球家族，味全龍投手李承風是他的表哥。李承洲表示，經常向表哥請教投球和訓練的事情，日前李承風首次升上一軍，也和他說恭喜，希望將來和表哥一樣打職棒。

花蓮縣首戰就敗給台東縣，劉義傳表示，今天要討回顏面，兩隊誰的投手保送少、戰術能夠確實執行，就有很大的贏面。

宜蘭先發投手李鎮宸。（記者林正堃攝）

花蓮先發投手張譽瀚。（記者林正堃攝）

李承洲守住勝利後振臂怒吼。（記者林正堃攝）

李承洲守住勝利後振臂怒吼。（記者林正堃攝）

花蓮後援投手李承洲守住勝利艱險擊敗宜蘭。（記者林正堃攝）

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