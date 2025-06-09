台南後壁軟網選手大放異彩 入選國家隊過半

2025年第九屆亞洲盃軟式網球國家代表隊決選結果公布，來自台南後壁的選手共6位，

包括女子代表隊黃詩媛、徐巧楹等。（後壁國中提供）

〔記者王涵平／台南報導〕「軟網國手的搖籃」後壁區傳喜訊，2025年第九屆亞洲盃軟式網球國家代表隊決選結果公布，來自台南後壁的選手共6位成功入選國家代表隊，佔全隊人數過半，地方振奮。

入選的6位包括男子代表隊余凱文、郭建群與歐子鴻；女子代表隊黃詩媛、徐巧楹，以及就讀後壁高中二年級的年輕新星黃育慈，展現後壁地區長年深耕軟式網球訓練的成果。

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在競爭激烈的女子單打決選中，前3強全數來自後壁，入圍者為目前於後壁國中任教的資深教練薛意如、後壁高中學生陳芓綺以及黃育慈。最終由黃育慈脫穎而出，榮獲代表國家參加亞洲盃單打賽事的殊榮，實力備受肯定。

2025年第九屆亞洲盃軟式網球國家代表隊決選結果公布，來自台南後壁的選手共6位，

包括女子代表隊黃育慈等。（後壁國中提供）

2025年第九屆亞洲盃軟式網球國家代表隊決選結果公布，來自台南後壁的選手共6位，

包括男子代表隊歐子鴻等。（後壁國中提供）

2025年第九屆亞洲盃軟式網球國家代表隊決選結果公布，來自台南後壁的選手共6位，包括男子代表隊余凱文、郭建群等。（後壁國中提供）

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