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NBA》傳奇教頭尼爾森獲終身成就獎 批獨行俠交易東契奇

2025/06/09 18:51

NBA名人堂級傳奇教頭尼爾森今獲頒終身成就獎。（歐新社）NBA名人堂級傳奇教頭尼爾森今獲頒終身成就獎。（歐新社）

〔中央社〕NBA名人堂級傳奇教頭尼爾森（Don Nelson）今晚獲頒終身成就獎，隨後痛批他執教過的獨行俠交易掉當家球星東契奇（Luka Doncic）。

路透社報導，尼爾森曾於1962至1976年在美國職籃NBA打球，共打了14個球季，之後擔任總教練31個球季，率隊在例行賽拿下1335場勝利，例行賽總勝場數排名聯盟第二。

尼爾森生涯率隊18度闖進季後賽，之後於2010年退休。他一度是NBA教頭例行賽總勝場數紀錄保持人，直到2022年才被前馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）超越。

現年85歲的尼爾森因為上述成就，今晚在奧克拉荷馬市（Oklahoma City）獲頒戴利終身成就獎（Chuck Daly Lifetime Achievement Award）。

他於1976年開始執教，以打小球的快節奏跑轟戰術（Run and gun）著稱，並且發明了控球前鋒（Point forward）的概念。

尼爾森快節奏進攻風格的最精采表現，可能是在執教金州勇士的Run TMC時期，當時陣中有哈德威（Tim Hardaway）、里奇蒙德（Mitch Richmond）及穆林（Chris Mullin）跑轟三人組，TMC為三人名字的首個字母。

之後，尼爾森於1997至2005年期間在達拉斯獨行俠（前稱達拉斯小牛）擔任主帥及總管，後來又在勇士執教4個球季。

尼爾森今天在獲頒終身成就獎的記者會上，穿著獨行俠前當家球星東契奇（Luka Doncic）代言的喬丹鞋鞋款。他表示：「我穿上它們以抗議達拉斯的交易。達拉斯球團交易他是天大的錯誤，我想讓每個人都知道這一點。」

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