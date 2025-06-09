法網》傳承！艾卡拉茲驚天逆轉秀 獲官方封「紅土王子」

艾卡拉茲獲封「紅土王子」外號。（圖片取自法網官方X）

〔體育中心/台北報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在今天凌晨結束的法國網球公開賽男單決賽，克服3個冠軍點，以讓二追三擊敗義大利球王辛納（Jannik Sinner）完成連霸，在奪冠後艾卡拉茲獲得法網官方贈與的「紅土王子」外號，跟同樣來自西班牙的「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）有著傳承意味。

《Athlon Sports》的Angelo Guinhawa撰文提到，納達爾因為在紅土賽場上展現的宰制力，獲得紅土之王的外號，而現在他的後繼者似乎已經現身，那就是同樣也來自西班牙的艾卡拉茲，而法網官方的貼文也用如此充滿象徵意義的訊息：「卡洛斯二世，紅土王子」，向這位22歲新星致敬。

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艾卡拉茲在去年首度於法網捧盃，今天在與辛納5小時29分鐘的史詩逆轉秀勝出衛冕成功，且恰巧以22歲1個月又3天之齡，拿下生涯第5座大滿貫冠軍，跟同樣來自西班牙的納達爾（Rafael Nadal）於2008年溫網捧起第5冠時年紀相同，傳承的標誌性十足。

此外，艾卡拉茲也成為25年來，史上第二快拿到法網20勝的球員，唯一比他快的，就是「紅土之王」納達爾。不過艾卡拉茲若要真的追上納達爾在紅土上的偉業，還得長時間保持最佳狀態，因為納達爾生涯在法網拿下14座冠軍，累積112勝4敗的恐怖成績。

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