MLB》大聯盟頭號大物新秀正式開箱！21歲紅襪怪力男馬上擔任先發

安東尼。（路透）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，紅襪今天拉上官網百大新秀排名第1的21歲大物外野手安東尼（Roman Anthony），他將披上「48」號球衣，在今天主場迎戰光芒的系列賽首戰擔任先發第5棒右外野手。

安東尼在2022年選秀會第2輪79順位被紅襪相中，進入小聯盟後迅速攀升，2023年是他職業生涯第1個完整賽季，就已經升上2A，去年在2A與3A大放異彩，今年在3A出賽58場，打擊三圍.288/.423 /.491、攻擊指數0.913，敲10轟；生涯3A打擊率0.309、攻擊指數0.940，累積13轟、49分打點。

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身高約190公分、體重約90公斤的安東尼是位左打者，以強大的長打火力和精準選球著稱，在3A選到51次四壞保送，僅吞下56次三振；此外，日前他在面對國民3A的比賽中敲出擊球初速115.6英里、飛行距離497英呎的怪力滿貫砲，更本季最遠的超大號場外全壘打。

紅襪開季僅拿下32勝35敗，球迷也強烈要求球隊盡快升上安東尼，如今安東尼正式在大聯盟開箱，紅襪今天也做出陣容異動，將左斜肌拉傷拉上的金手套外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu）放進10天傷兵名單。

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