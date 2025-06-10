BCL》末節差點大逆轉！領航猿不敵衛冕軍黎巴嫩仍晉級8強

領航猿。（資料照，取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG冠軍隊伍桃園領航猿今在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽第2戰，對決衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育，克服最多29分落後，末節打出11：0攻勢差點上演逆轉秀，可惜最終仍以82：99敗下陣來，但仍以1勝1負晉級8強。

領航猿這次在BCL資格賽拿下亞軍挺進正賽，正賽小組賽和衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育和南韓KBL昌原LG獵隼同組，這次一共9支隊伍參戰，取8名晉級。

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領航猿「夜王」盧峻翔前役開賽就扭傷腳踝，即便如此，他們仍靠著團隊戰力，擊敗昌原LG獵隼，拿下隊史在BCL正賽首勝，且幾乎已確定能取得8強門票。

陣中一哥盧峻翔今傷無法上陣，而面對戰力堅強的黎巴嫩貝魯特體育，領航猿上半場打完以37：58落後，第3節曾落後到29分。

不過，領航猿展現韌性，末節在陳力生、伯朗接力飆進三分球帶領下，打出一波11：0攻勢，且一度追到只剩13分落後，也逼得黎巴嫩把主力再次換上場穩定戰局，最終領航猿無力逆轉落敗。

領航猿伯朗繳出17分、13籃板，布依德也拿下17分，李家慷攻下12分為本土最佳，表現搶眼的陳力生此仗僅打了12分鐘，但4投4中拿下9分，展現出色效率。

貝魯特體育王牌後衛阿拉基（Wael Arakji）狂飆33分、7助攻，擁有NBA資歷的杭特（Marcus Anthony

Georges-Hunt）貢獻25分。

領航猿確定晉級8強，將遭遇地主杜拜青年國民，比賽預計台灣時間6月11日晚間10點開打。

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