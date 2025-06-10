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印尼賽》不敗神話遭終結後喪失自信、心生畏懼 安洗瑩逆轉封后心境

2025/06/10 08:27

安洗瑩。（資料照）安洗瑩。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓球后安洗瑩日前在超級1000系列印尼羽球公開賽女單決賽，奇蹟逆轉中國好手王祉怡，奪下本季第5冠。然而安洗瑩賽後坦言，自己在印尼賽開打時感到莫名不自在，甚至一度失去自信。

安洗瑩今年開季豪取27連勝，直到前一站超級750系列新加坡羽球公開賽女單4強賽，以13：21、16：21不敵中國名將陳雨菲，中斷不敗神話。而當安洗瑩在印尼公開賽首輪輕取泰國女將布沙南（Busanan Ongbamrungphan）時，卻頓時感到不對勁，對這位現在幾乎主宰羽壇的23歲好手來說相當不尋常。

「我找不到自信，在場上也感到有些畏懼。」安洗瑩在打敗布沙南後如此說道，「我不知道為什麼會這樣，我感覺我缺乏信心，在場上總是想太多。蘇迪曼盃結束後我休息了一下子，並馬上投入訓練，但不知道為何一上場就是沒自信。」

內心的不安與動盪並未完全脫離，但隨著比賽進行，安洗瑩逐漸找回球后氣勢。4強對上日本名將山口茜時又曾一度遭追上，安洗瑩坦承，當時的她還沒恢復平時自信，「我現在只想一分一分慢慢來，我在新加坡公開賽失去了信心，但我正在努力把它找回來。」

印尼公開賽決賽面對過去交戰得心應手的王祉怡，安洗瑩失誤過多而一路挨打，眼看大勢已去，安洗瑩卻及時甦醒將戰線逼近決勝局，最終完成驚心動魄大逆轉。「這是場很艱難的比賽，我當時真的很難掌控場上狀況，也備感沮喪，因為我的表現不如平時的一半。但我告訴自己要堅持下去，我做到了。」

安洗瑩坦言，這場比賽讓她對自己有更深刻的認識，無法像平常的節奏去比賽使她挫折，但她學會慢慢相信自己，也在許多人鼓勵之下逐漸找回信心，「每場比賽我都把贏球當成目標，如果輸了我會對自己很失望。我討厭那種感覺，我只想保持這種心態，再把體能與實力加強，相信會有更好的結果。」

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