印尼賽》惜敗收銀的周天成點出敗因 摘冠的安童森自認很幸運

周天成收銀（左）、丹麥好手安童森（右）摘冠。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年超級1000系列的印尼公開賽男單決賽，台灣一哥周天成遭世界排名第三的丹麥好手安童森（Anders Antonsen）直落二，讓周天成收下亞軍。周天成賽後坦言，安童森打得真的很好。

這場男單決賽是重演2019年印尼賽冠軍戰戲碼，當年周天成奪得冠軍。這次雙方再次交鋒，周天成首局一度取得20比17領先，未料讓對手連拿5分，首局以20比22輸掉。周天成第2局也沒能挽回頹勢，以14：21敗陣，最後收下亞軍。

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安童森指出，周天成在首局打得非常好，「我一直在找破解的方法，但在最後...就是些微的差距，所以我有些幸運。在這樣的決賽，關鍵是保持冷靜、避免犯下太多愚蠢的錯誤。」

周天成賽後坦言，第一局後段對手改變發球策略，「我嘗試跟上，但沒有成功。第1局對我來說很沮喪，我試著在第2局振作，但他的表現真的非常好。」

現年35歲的周天成在這次的印尼賽先後擊敗世界排名第4的中國好手李詩灃、新科世界球王泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），雖然最後無緣冠軍，但周天成是台灣唯一曾在超級1000分等級奪下1冠1亞的男單球員。

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