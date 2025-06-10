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MLB》復健賽8局猛飆14K！道奇主帥曝25歲前大物有望回歸拯救輪值

2025/06/10 09:38

斯漢。（資料照）斯漢。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇近期投手傷兵滿盈，31歲明星右投岡索林（Tony Gonsolin）近日成最新一位躺進傷兵的先發投手。不過今天也傳來好消息，上一場復健賽有不錯表現的25歲前大物右投斯漢（Emmet Sheehan），有望回歸拯救輪值。

曾在2023季中一度擠進百大新秀排行的潛力好手斯漢，在去年3月底因為右前臂發炎便進入60天傷病名單，原本預計只要缺席2個月，但之後在5月進行右手肘內側副韌帶手術，確定整季報銷，今年開季仍從傷兵名單出發。

斯漢5月底終於開始在3A進行復健賽，最近一次登板是在美國時間6月7日對上響尾蛇3A，主投3局被敲2安失1分，投出4次三振、1次四壞保送與1次觸身球，目前合計3場復健賽投8局，飆出14K，防禦率1.13，每局被上壘率0.63。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前透露，斯漢本週將會再次在3A投復健賽，目標是投滿4局，如果斯漢能夠做到這點，基本上就已經能讓他成為大聯盟先發輪值的選項。

羅伯斯今天還透露，塞揚左投史奈爾（Blake Snell）與明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）明天將分別在聖地牙哥與洛杉磯進行牛棚練投；另外，紹爾（Matt Sauer）今天也出現在聖地牙哥，有望成為明、後天的投手人選。

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