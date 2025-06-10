晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》一個短打掉2分！馬林魚守備亂成一鍋粥 遭海盜15安打爆

2025/06/10 10:23

海盜雷諾斯。（路透）海盜雷諾斯。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天團隊擊出15安，外加對手馬林魚全場發生3次失誤，讓海盜最後以10比3贏球，收下本季新高的4連勝。馬林魚收下近8戰第7敗。

海盜隊第3局靠38歲「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）適時安、以及明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）清壘三壘安打，單局進帳4分。前5局打完，海盜隊以4比2領先。

第6局海盜先靠連續3安攻進1分，並持續攻佔一、二壘。這時海盜打者海伊斯（Ke'Bryan Hayes）突襲短打，不但跑出內野安打，馬林魚三壘手諾比（Connor Norby）傳一壘發生傳球暴傳，接著馬林魚右外野手桑契斯（Jesus Sanchez）接球後回傳本壘也發生暴傳，讓海盜靠一個短打內野安就追加2分、還攻佔三壘。海盜再靠蘇利文（Brett Sullivan）高飛犧牲打追加保險分，單局再進帳4分。海盜最後以10比3收下勝利。

海盜先發投手伯羅斯（Mike Burrows）主投4.1局失2分無關勝敗。左投弗格森（Caleb Ferguson）後援2局無失分摘本季第2勝。海盜全場有15支安打，其中雷諾斯單場2安3打點，麥卡琴、佛雷澤（Adam Frazier）各有3安1打點。

馬林魚先發投手培瑞茲（Eury Perez）僅投3局失4分，吞本季首敗。馬林魚全場有7安，O.羅培茲（Otto Lopez）有一發陽春砲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中