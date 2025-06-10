MLB》一個短打掉2分！馬林魚守備亂成一鍋粥 遭海盜15安打爆

海盜雷諾斯。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天團隊擊出15安，外加對手馬林魚全場發生3次失誤，讓海盜最後以10比3贏球，收下本季新高的4連勝。馬林魚收下近8戰第7敗。

海盜隊第3局靠38歲「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）適時安、以及明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）清壘三壘安打，單局進帳4分。前5局打完，海盜隊以4比2領先。

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第6局海盜先靠連續3安攻進1分，並持續攻佔一、二壘。這時海盜打者海伊斯（Ke'Bryan Hayes）突襲短打，不但跑出內野安打，馬林魚三壘手諾比（Connor Norby）傳一壘發生傳球暴傳，接著馬林魚右外野手桑契斯（Jesus Sanchez）接球後回傳本壘也發生暴傳，讓海盜靠一個短打內野安就追加2分、還攻佔三壘。海盜再靠蘇利文（Brett Sullivan）高飛犧牲打追加保險分，單局再進帳4分。海盜最後以10比3收下勝利。

海盜先發投手伯羅斯（Mike Burrows）主投4.1局失2分無關勝敗。左投弗格森（Caleb Ferguson）後援2局無失分摘本季第2勝。海盜全場有15支安打，其中雷諾斯單場2安3打點，麥卡琴、佛雷澤（Adam Frazier）各有3安1打點。

馬林魚先發投手培瑞茲（Eury Perez）僅投3局失4分，吞本季首敗。馬林魚全場有7安，O.羅培茲（Otto Lopez）有一發陽春砲。

Oh no Marlins pic.twitter.com/Jhp7WE6NsN — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） June 10, 2025

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