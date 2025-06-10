MLB》領54億約的阿德梅斯打擊率不到2成 「數據怎會這麼糟...」

阿德梅斯。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰舊金山巨人的29歲游擊手阿德梅斯（Willy Adames），本季至今出賽65場，打擊率卻只有1成93。阿德梅斯坦言也很納悶，「我一直在看那些數據，我心想『怎麼回事？我的數據怎會這麼糟？』我並沒有過多追打，我在打擊區奮戰，也有選到保送，又不是每晚4支0、吞4次三振的狀況。」

阿德梅斯上季在釀酒人繳出32轟、112分打點的生涯年成績單。阿德梅斯在休賽季進入自由市場，今年季前以7年1.82億美元（約新台幣54.9億元）大約加盟巨人，但阿德梅斯本季出賽65場，有5轟、26分打點，打擊率只有1成93，整體攻擊指數（OPS）0.584是生涯最差。

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《The Athletic》巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）撰文報導，對於阿德梅斯的低迷，巨人隊棒球事務總裁波西（Buster Posey）近日上當地廣播電台《KNBR》中表示，「要有耐心，他真的是一名領袖，我相信他會在進攻端找到自己的節奏。」

阿德梅斯說，自己和波西談過很多次，「他總是讓我保持正面，他會說，『我們相信你，要有自信，做你自己。我們不需要你做超出能力範圍的事。』當你從他們口中聽到這些話...我只想照照鏡子然後甩自己一巴掌。就對自己說：『放下吧。做你自己，不要太勉強。』我不知道，就是...一直沒找到狀態。」

阿德梅斯坦言，自己找不到打擊的感覺，「那種感覺就是不見了。當你失去那種感覺時，真的很艱難。你看影片、嘗試任何事，是這個原因嗎？還是那個？我每天都在看影片，揮棒動作是一樣的，只是那種感覺和自信不在了。當你沒有那種感覺時，你站進打擊區，就感覺像立即處於2好0壞的狀況。所以我努力把那種感覺找回來。」

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