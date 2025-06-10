BCL》正常走路都有困難 盧峻翔8強戰確定缺陣

盧峻翔腳踝扭傷。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）正賽小組賽第2戰不敵衛冕軍黎巴嫩貝魯特體育，以1勝1負晉級8強，預計明晚10點要迎戰上屆亞軍、地主杜拜青年國民。不過，領航猿一哥盧峻翔在第1戰就扭傷腳踝，今天主帥卡米諾斯透露，8強戰他確定無法上陣。

領航猿今天迎戰黎巴嫩貝魯特體育，雖然第3節一度落後到29分，但末節展現韌性，一路狂追，也把對方主力再度逼回場上，只是仍無力扭轉頹勢，吞下敗仗。

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卡米諾斯表示，球員在上半場有點無法掌握該拿出何種比賽強度，「我們的球員才24、5歲，沒有經歷過這樣強度的對手，但下半場有找回我們自己的狀態，攻守都有提升，尤其第4節還讓對方的主力回到場上，這是好的方向，也是接下來我們要在8強賽繼續拿出來的態度。」

領航猿明晚的8強戰將遭遇上屆亞軍杜拜青年國民，對方陣中24歲的美籍好手華盛頓（Deshawndre Washington）小組賽連兩戰爆砍40分，該如何限制他，成為領航猿一大難題。

至於盧峻翔的腳傷狀況，卡米諾斯表示，8強戰他確定不會打，可能得休2週左右，「我們不會冒險，他現在都還沒辦法正常走路。」

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