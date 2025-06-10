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MLB》季初被打爆陷低潮！洋基明星終結者逐漸重拾身手 投教大揭密

2025/06/10 11:53

威廉斯。（資料照）威廉斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基近期傷了守護神威佛（Luke Weaver），因此讓季初表現悽慘無比的2屆明星終結者威廉斯（Devin Williams）重操舊業，而他也有漸入佳境的態勢，對此洋基投手教練布雷克（Matt Blake）受訪也透露關鍵。

洋基休季將明星左投柯提斯（Nestor Cortes）與新秀野手杜賓（Caleb Durbin）交易至釀酒人換來威廉斯，希望他把關最後防線，但他開季10場比賽投8局被敲12支安打、投出7次保送，狂丟10分責失，防禦率高達11.25，之後也被拔掉終結者一職，直到近期才重新擔任關門角色。

「大家都在想到底發生了什麼事？我們是不是哪個細節沒注意到？」洋基投手教練布雷克接受《紐約郵報》訪問表示，「他的揮空率和好球率都不像我們預期的那樣。我們心中充滿疑問，只能一邊比賽一邊修正。」

3、4月時，威廉斯的招牌變速球揮空率僅26.8%，四縫線速球揮空率也僅25.6%；但來到5月後變速球揮空率回升至39.6%，四縫線速球更提升至47.1%，這兩項數據都更接近他在釀酒人時期的48.8%與32.7%。且自美國時間5月7日以來，威廉斯的K9值從11.4上升至12.8，BB9則從4.5下修至1.5，只投出2保送，飆出17K，防禦率2.25，每局被上壘率0.83。

對於威廉斯近期的表現回穩，布雷克認為：「他現在對環境比較適應了，一開始投不好，加上又是在紐約，自然被放大檢視。」而從技術層面來看，布雷克認為季初威廉斯太依賴變速球，速球控球又不穩，因而限制他的表現；但現在的威廉斯在投球策略上更多變，也更積極進攻好球帶，在控制球數的同時還能有效引誘打者追打壞球。

目前威廉斯整季投23.2局，防禦率6.08，離外界期待的水準還有不小落差，但布雷克現在對威廉斯信心十足，「他目前狀態不錯，對打者的進攻節奏也更穩定，他也對自己的投球有自信，我們也有信心讓他再度勝任關鍵局數。也許他還會有些小挫折，但以他現在的穩定性，足以撐過那些難關。」

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