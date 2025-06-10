MLB》菊池雄星7.1局0失分繳本季最好投 今年14場先發才拿第2勝

菊池雄星。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍左投菊池雄星今天交出7.1局無失分好投，只被敲1安，天使最後以7比4擊敗運動家，菊池雄星收下今年第2勝。天使以31勝34敗居美聯西區第三，運動家以26勝42敗居美聯西區墊底。

菊池雄星開賽讓運動家打線13上13下，直到第5局才被敲安，接著菊池丟保送，讓運動家2出局攻佔一、二壘，菊池解決運動家打者麥克伊弗（Willie MacIver），化解失分危機。

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菊池雄星在第6局、第7局都讓對手3上3下，第8局三振運動家打者柯茲（Nick Kurtz）後，就被換下場。

運動家打線在菊池雄星退場後開始發揮，布雷戴（JJ Bleday）第8局敲兩分砲，第9局馬恩西（Max Muncy）擊出兩分彈，一度追至3分差，天使最後仍收下勝利。

總計菊池雄星7.1局用104球，僅被敲1安無失分，賞5次三振、丟1次保送，收今年第2勝，賽後防禦率降至2.92。

天使全場有8支安打，阿德爾（Jo Adell）單場2安3打點，包含一發陽春砲。「神鱒」楚奧特（Mike Trout）單場1安2打點。

Yusei Kikuchi's 2Ks in the 3rd. pic.twitter.com/RbWDo4Eak1 — Rob Friedman （@PitchingNinja） June 10, 2025

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