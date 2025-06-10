籃球》遭球迷比中指、潑飲料！「表弟」卡森斯情緒失控暴走（影音）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕過去曾效力T1台啤雲豹的前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯 （DeMarcus Cousins）目前於波多黎各聯賽征戰，但今天他在比賽中遭驅逐出場，和場邊叫囂球迷槓上，還遭潑灑飲料、食物，他也情緒失控差點衝上看台，最後被場邊工作人員壓制，場面混亂。

卡森斯上季來台幫助雲豹拿下隊史首冠，當時曾掀起「表弟旋風」，為球隊製造不少話題，他近期效力於波多黎各聯賽，場均貢獻19分、9籃板，依舊有競爭力。

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不過，今天卻傳出卡森斯在比賽中遭驅逐後，和場邊球迷槓上，不少人噓聲伺候他，還對他比中指、潑灑飲料和食物，令他相當不滿，一度想衝上看台找球迷理論，最後卡森斯遭工作人員制止，一群人將他拉進球員通道，沒讓衝突繼續擴大。

WOW — DeMarcus Cousins was ejected, and fans threw drinks at him —



Cousins went after the fans.



（via @12magnificos）



pic.twitter.com/TrKBF9zOo4 — Hoop Central （@TheHoopCentral） June 10, 2025

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