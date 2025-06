籃球》遭球迷比中指、潑飲料！「表弟」卡森斯情緒失控暴走（影音）

林子翔/核稿編輯

〔記者粘藐云/綜合報導〕過去曾效力T1台啤雲豹的前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯 (DeMarcus Cousins)目前於波多黎各聯賽征戰,但今天他在比賽中遭驅逐出場,和場邊叫囂球迷槓上,還遭潑灑飲料、食物,他也情緒失控差點衝上看台,最後被場邊工作人員壓制,場面混亂。

卡森斯上季來台幫助雲豹拿下隊史首冠,當時曾掀起「表弟旋風」,為球隊製造不少話題,他近期效力於波多黎各聯賽,場均貢獻19分、9籃板,依舊有競爭力。

不過,今天卻傳出卡森斯在比賽中遭驅逐後,和場邊球迷槓上,不少人噓聲伺候他,還對他比中指、潑灑飲料和食物,令他相當不滿,一度想衝上看台找球迷理論,最後卡森斯遭工作人員制止,一群人將他拉進球員通道,沒讓衝突繼續擴大。

