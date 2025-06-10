MLB》大谷翔平夯暴力長打單場3上壘！道奇延長賽險勝續當國西龍頭

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與去年季後賽分區系列賽對手教士展開系列賽，同時也是攸關分區龍頭的關鍵3連戰。日本巨星大谷翔平5打數1安打，而雙方鏖戰至延長賽，道奇10局上攻下關鍵2分，終場8：7獲勝，以40勝27敗持續守住國聯西區王者寶座。

大谷翔平開賽首打席就從教士先發投手皮維塔（Nick Pivetta）手中敲出擊球初速111.2英哩強勁二壘安打，並藉著佛里曼（Freddie Freeman）二壘安打回本壘得分，後續史密斯（Will Smith）高飛犧牲打，道奇2：0先馳得點。

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然而1局下教士馬上追平比分，雙方也從此刻開始陷入你來我往大混戰。2局下教士2出局攻佔一、三壘，此時捕手史密斯發生暴傳失誤，讓教士跑回超前分；該局下道奇馬上又有攻勢，赫南德茲（Teoscar Hernández）高飛犧牲打加上史密斯道歉超前3分砲，道奇再度以5：3領先。

結果3局下再度風雲變色，教士魏德（Tyler Wade）敲出清壘三壘安打，一棒再將比分逆轉為6：5；而道奇在5局上靠著金慧成二壘安打，再度扳平戰局。8局上2出局後，大谷靠著左投莫瑞亨（Adrian Morejon）傳球失誤上二壘，然而下一棒佛里曼遭三振，道奇無緣再次超前。

雙方9局都無功而返進入延長賽，10局上道奇首位打者帕赫斯（Andy Pages）敲出關鍵超前二壘安打，緊接著艾德曼（Tommy Edman）也敲安再下一城，道奇8：6領先。10局下道奇明星終結者史考特（Tanner Scott）被敲1支二壘安打丟1分非自責，最終仍順利關門，幫助道奇收下2連勝。

大谷翔平今天5打數1安打，選到1次保送，靠1次失誤上壘，單場3度站上壘包，另吞下1K，賽後打擊率0.291，攻擊指數1.015。道奇前少主梅伊（Dustin May）今先發5局無關勝負，被敲6安，投出4次保送與1次三振，失掉6分有5分責失，防禦率4.46。

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