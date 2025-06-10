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棒球》啦啦隊女神丹丹等人領軍 南韓培證英雄主場觀戰遊引熱潮

2025/06/10 12:58

旅天下攜手啦啦隊女孩們推出「韓國職棒主題團」，圖中女孩由左至右分別為陳愉、一七、大頭、卡洛琳、Yuki、安娜、丹丹、奶昔、芮妮、芮絲。（旅天下提供）旅天下攜手啦啦隊女孩們推出「韓國職棒主題團」，圖中女孩由左至右分別為陳愉、一七、大頭、卡洛琳、Yuki、安娜、丹丹、奶昔、芮妮、芮絲。（旅天下提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）繼2024年與超人氣啦啦隊女孩若潼合作一日店長活動，引發熱烈迴響後，今年再升級，攜手丹丹、安娜等10位職棒、職籃啦啦隊女孩推出推出全新主題行程 ——「韓國職棒培證英雄5日遊」，首發團將於6月16日出發，旅客與女孩們一同遊韓國，除了飽覽當地風光、深入文化體驗外，更一同前往球場近距離感受韓國職棒魅力、熱血應援。

今夏最受矚目的應援行程正式啟動！此次主題行程集結10位超人氣啦啦隊女孩，包括丹丹、安娜、Yuki、卡洛琳、大頭、奶昔、陳愉、芮妮、一七與芮絲，將分成5團，每團會有2位女孩和旅客一同飛往韓國，前進首爾巨蛋專屬應援髮香區，近距離觀賞「培證英雄隊」賽事，感受職棒現場的熱血氛圍。更規劃一系列韓國文化體驗，女孩們將與團員一同換上傳統韓服遊景福宮、親手製作韓式辣椒醬、經典拌飯與石磨咖啡。行程最後一天，特別安排2小時專屬拍照時光，讓粉絲與女孩們留下珍貴合影。

這趟行程不僅結合體育應援與文化體驗外，也帶旅客朝聖話題韓劇《淚之女王》拍攝地、首爾最大的百貨商場「The Hyundai Seoul Store」，一次滿足購物與觀光需求。且全程入住市區商圈飯店，便利旅客於自由活動時間搭乘大眾交通工具，暢遊首爾。

旅天下發言人許哲郎表示，棒球是台灣人極為關注的運動項目，尤其近年國家隊於國際賽場屢創佳績，棒球話題持續發燒。公司看準運動旅遊的市場潛力，積極規劃相關產品，除了這次韓國職棒行程，也將為2026年登場的「世界棒球經典賽（WBC）」提前暖身，預計佈局相關行程，打造讓台灣球迷感動不已的旅遊體驗。

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