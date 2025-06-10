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MLB》台美混血球星卡洛爾開轟 響尾蛇牛棚大放火、仍靠再見滿貫贏球

2025/06/10 14:37

卡洛爾開轟。（美聯社）卡洛爾開轟。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天首局首打席敲陽春砲，但響尾蛇被水手逼進延長賽。響尾蛇最後靠11局下J.奈勒（Josh Naylor）的再見滿貫砲，終場以8比4贏球，響尾蛇中止近期的3連敗。

卡洛爾首局擊出左外野陽春砲，本季第19轟出爐居全大聯盟第五多，這一轟額的擊球初速為96.4英哩，飛行距離為348英呎。響尾蛇前8局打完以4比0領先，

未料9局上戰況出現變化，6月剛歸隊的響尾蛇主力後援J.馬丁尼茲（Justin Martinez）連續三振2人後，突然出現身體不適退場，響尾蛇緊急派上布里格姆（Jeff Brigham）登板，卻連續被水手打者索拉諾（Donovan Solano）、楊恩（Cole Young）敲適時安失2分，接著坎佐內（Dominic Canzone）敲出追平兩分砲，水手隊逼出延長賽。

J.奈勒敲再見滿貫。（法新社）J.奈勒敲再見滿貫。（法新社）

延長賽11局下，響尾蛇首名打者卡洛爾遭三振，馬提（Ketel Marte）獲敬遠，帕多摩（Geraldo Perdomo）選到保送，響尾蛇攻佔滿壘。下一棒的J.奈勒轟出右外野再見滿貫砲，響尾蛇最後仍收下勝利。

卡洛爾全場5打數1安就是一發陽春砲，吞2次三振、選到1次保送，賽後打擊率為2成58，整體攻擊指數（OPS）為0.908。

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