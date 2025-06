MLB》台美混血球星卡洛爾開轟 響尾蛇牛棚大放火、仍靠再見滿貫贏球

卡洛爾開轟。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)今天首局首打席敲陽春砲,但響尾蛇被水手逼進延長賽。響尾蛇最後靠11局下J.奈勒(Josh Naylor)的再見滿貫砲,終場以8比4贏球,響尾蛇中止近期的3連敗。

卡洛爾首局擊出左外野陽春砲,本季第19轟出爐居全大聯盟第五多,這一轟額的擊球初速為96.4英哩,飛行距離為348英呎。響尾蛇前8局打完以4比0領先,

未料9局上戰況出現變化,6月剛歸隊的響尾蛇主力後援J.馬丁尼茲(Justin Martinez)連續三振2人後,突然出現身體不適退場,響尾蛇緊急派上布里格姆(Jeff Brigham)登板,卻連續被水手打者索拉諾(Donovan Solano)、楊恩(Cole Young)敲適時安失2分,接著坎佐內(Dominic Canzone)敲出追平兩分砲,水手隊逼出延長賽。

J.奈勒敲再見滿貫。(法新社)

延長賽11局下,響尾蛇首名打者卡洛爾遭三振,馬提(Ketel Marte)獲敬遠,帕多摩(Geraldo Perdomo)選到保送,響尾蛇攻佔滿壘。下一棒的J.奈勒轟出右外野再見滿貫砲,響尾蛇最後仍收下勝利。

卡洛爾全場5打數1安就是一發陽春砲,吞2次三振、選到1次保送,賽後打擊率為2成58,整體攻擊指數(OPS)為0.908。

