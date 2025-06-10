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MLB》白襪隊「台灣日」資訊終於出現 將贈送限量台灣聯名T恤

2025/06/10 13:37

白襪隊「台灣日」進場贈品資訊曝光。（圖取自白襪隊官方網站）白襪隊「台灣日」進場贈品資訊曝光。（圖取自白襪隊官方網站）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「台灣隊長」統一獅球星陳傑憲傳出6月底將赴美參加芝加哥白襪「台灣日」開球後，持續引爆網路熱議。如今白襪隊官方網站終於公布「台灣日」時間是美國時間6月28日，屆時進場的觀眾有機會獲得一件限量的白襪隊台灣聯名T恤的贈品。

根據白襪隊官方網站的資訊，白襪隊將在6月28日（美國時間）經在主場保證率球場（Rate Field）碰上舊金山巨人，進場的球迷有機會獲得一件限量的白襪隊台灣聯名T恤。

大聯盟今年有不少「台灣日」，像是台鋼Wing Stars啦啦隊參加大聯盟西雅圖水手隊及洛杉磯天使隊兩場台灣日活動；台北101董事長賈永婕在紐約花旗球場為第20屆「大都會AI台灣日」開球；而「森林王子」張泰山將於9月19日（美國時間）受邀前往大聯盟明尼蘇達雙城隊主場Target Field，擔任「台灣日 Taiwanese Heritage Night」的開球嘉賓。

陳傑憲今年季中赴美開球引發球迷議論，目前中職上半季賽事仍呈現膠著，統一獅暫居聯盟龍頭，與第二名的中信兄弟只有1.5場勝差、與第三名的樂天桃猿有3場勝差，排名隨時都有可能出現變化。

白襪隊主場保證率球場。（資料照，法新社）白襪隊主場保證率球場。（資料照，法新社）

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