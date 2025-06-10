MLB》最新塞揚預測！史基斯登國聯榜首 道奇王牌山本由伸下滑至第3

大聯盟官網今天進行本季第2次塞揚獎預測票選。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天進行本季第2次塞揚獎預測票選，這次邀請40位專家進行投票，首次預測排名國聯第一的道奇王牌山本由伸，在本次預測遭到超車，下滑至第3名。

本次國聯塞揚排名第1至第5名分別為海盜史基斯（Paul Skenes，32張第一名選票）、費城人惠勒（Zack Wheeler，2張第一名選票）、道奇山本由伸（2張第一名選票）、巨人韋伯（Logan Webb，2張第一名選票）與國民戈爾（MacKenzie Gore）。

請繼續往下閱讀...

山本由伸上次在預測中獲得22張第一名選票（共37位專家票選）高居第一，然而這次由史基斯壓倒性登頂，不過官網指出，山本這次排名下滑與表現無關，他仍持續穩健成長。目前山本2.20防禦率排大聯盟第10，K9值高達10.51，被打擊率僅0.186，其招牌指叉球揮空率高達43.3%，對手打擊率僅0.121。

美聯部分第1至第5名分別為老虎史庫柏爾（Tarik Skubal，37張第一名選票）、洋基佛里德（Max Fried，2張第一名選票）、紅襪克羅切（Garrett Crochet）、太空人布朗（Hunter Brown）與皇家布比克（Kris Bubic）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法