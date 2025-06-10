晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》最新塞揚預測！史基斯登國聯榜首 道奇王牌山本由伸下滑至第3

2025/06/10 13:37

大聯盟官網今天進行本季第2次塞揚獎預測票選。（取自大聯盟官網）大聯盟官網今天進行本季第2次塞揚獎預測票選。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天進行本季第2次塞揚獎預測票選，這次邀請40位專家進行投票，首次預測排名國聯第一的道奇王牌山本由伸，在本次預測遭到超車，下滑至第3名。

本次國聯塞揚排名第1至第5名分別為海盜史基斯（Paul Skenes，32張第一名選票）、費城人惠勒（Zack Wheeler，2張第一名選票）、道奇山本由伸（2張第一名選票）、巨人韋伯（Logan Webb，2張第一名選票）與國民戈爾（MacKenzie Gore）。

山本由伸上次在預測中獲得22張第一名選票（共37位專家票選）高居第一，然而這次由史基斯壓倒性登頂，不過官網指出，山本這次排名下滑與表現無關，他仍持續穩健成長。目前山本2.20防禦率排大聯盟第10，K9值高達10.51，被打擊率僅0.186，其招牌指叉球揮空率高達43.3%，對手打擊率僅0.121。

美聯部分第1至第5名分別為老虎史庫柏爾（Tarik Skubal，37張第一名選票）、洋基佛里德（Max Fried，2張第一名選票）、紅襪克羅切（Garrett Crochet）、太空人布朗（Hunter Brown）與皇家布比克（Kris Bubic）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中