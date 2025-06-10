桌球》林昀儒單、雙打都力保不敗 助山東魏橋拿下3連勝

林昀儒目前在乒超出賽4場，依舊未吞敗仗。（取自WTT微博）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒今天先後老搭檔周啟豪聯手化解3個賽末點，搶下第一點雙打，隨後再以直落三解決直拍橫打的嚴升，幫助山東魏橋以3:0收拾四川豐谷，在2025年中國乒超聯賽男子團體第一階段取得3連勝。

尋求衛冕的山東魏橋，昨晚第二場迎戰安徽中程單招基地，讓林昀儒輪休，並起用左手新秀黃友政，依舊以直落三過關。

請繼續往下閱讀...

今天對決四川豐谷，林昀儒和梁靖崑的「梁靖儒組合」並未連線，小林改和最早的搭檔周啟豪合作，兩人面對陳俊菘/嚴升，前兩局在10:9聽牌下都未能拿下，以10:12、10:12連丟2局，第3局更落入7:10的絕境，但林周配沒有放棄，在化解3個賽末點後，一鼓作氣連拿5分，12:10扳回一城。

死裡逃生的林周配，士氣大振，第4局7:0強勢開局後，11:4再下一城。決勝局，林周配開局就連丟3分，但危急時刻他們再度展現韌性，在6:9逆境下先追到9平，隨後，林昀儒連吃陳俊菘兩顆發球，11:9後來居上。

第二點單打對抗，世界排名第2的王楚欽也以直落三輕鬆擊敗香港一哥黃鎮廷。

林昀儒第三點單打對上直板正手短顆的嚴升，首局開賽後還在試探對手球路，以4:7落後，但他很快找到破解之道，打出一波6:2的反撲，10:9率先聽牌，之後雖然錯過兩個局點，最後仍靠著多變的發球讓對手接球失誤，14:12拿下。

第2局起，林昀儒展現正手實力，完全掌握比賽節奏，以11:6、11:5再下兩城。小林今年乒超目前出賽4場依舊未吞敗仗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法