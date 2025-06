MLB》外角球飆K讓馬查多暴怒！道奇22億終結者回穩成功關門吐心聲

史考特收下救援成功。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今在延長賽10局以8:7擊敗教士,道奇明星終結者史考特(Tanner Scott)10局下驚險收下本季第12次救援成功,這也是他休季轉隊後首度對決前東家教士,賽後他也吐露心聲。

史考特休季以4年7400萬美元(約新台幣22億)加盟道奇,但表現不如預期。今天在10局下2分領先時登板關門,史考特面對首名打者馬查多(Manny Machado),滿球數之際用一顆外角高滑球讓他站著吞K。只不過這球只稍微削到好球帶,幾乎是顆壞球,讓馬查多氣得當場與主審爭執。

史考特第7球外角滑球三振馬查多,讓馬查多暴怒。(擷取自大聯盟官網)

Manny Machado did NOT like this call pic.twitter.com/Zha7WbyCKu