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MLB》外角球飆K讓馬查多暴怒！道奇22億終結者回穩成功關門吐心聲

2025/06/10 14:23

史考特收下救援成功。（法新社）史考特收下救援成功。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在延長賽10局以8：7擊敗教士，道奇明星終結者史考特（Tanner Scott）10局下驚險收下本季第12次救援成功，這也是他休季轉隊後首度對決前東家教士，賽後他也吐露心聲。

史考特休季以4年7400萬美元（約新台幣22億）加盟道奇，但表現不如預期。今天在10局下2分領先時登板關門，史考特面對首名打者馬查多（Manny Machado），滿球數之際用一顆外角高滑球讓他站著吞K。只不過這球只稍微削到好球帶，幾乎是顆壞球，讓馬查多氣得當場與主審爭執。

史考特第7球外角滑球三振馬查多，讓馬查多暴怒。（擷取自大聯盟官網）史考特第7球外角滑球三振馬查多，讓馬查多暴怒。（擷取自大聯盟官網）

1出局後，史考特的失投速球遭教士新星梅里爾（Jackson Merrill）敲出二壘安打失1分，眼看僅1出局、追平分又已經在得點圈，但史考特穩住陣腳，接連抓下2個出局數，幫助道奇拿下系列賽開門紅，也收下個人本季第12次救援成功。

本季史考特出賽32場，防禦率4.11，他在5月表現特別不理想，10.2局場比賽失10分，防禦率7.59；但進入6月後的5局投球，僅失1分責失，防禦率1.80。今賽後史考特也表示：「這是一場很重要的比賽，雖然我掉了1分，但整體來說有投出自己想要的內容，感覺很棒。」

談到自己首度以道奇球員的身分面對前東家教士，史考特表示這只是一場比賽，他對每場比賽一視同仁。對於三振馬查多那球，史考特也簡單回答自己只是想三振他，最後結果也是他所想要的，至於是否刻意要走外角拐進好球帶，史考特只笑著回應媒體：「如果你們這樣想，那就是囉！」

這場比賽雙方領先多次互換，戰況峰迴路轉，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後稱讚子弟兵：「雖然這不是一場完美的比賽，但我們在關鍵時刻能打出安打，這支球隊就是有能力從任何劣勢中奪勝。」

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