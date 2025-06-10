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TPBL》重返爭冠行列！海神總冠軍賽主場門票11日開賣

2025/06/10 13:48

高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神職業籃球隊Back 4 More浪洄初心，TPBL元年總冠軍賽系列戰第3場21日（六）、第4場23日（一）將回到主場高雄巨蛋點燃戰火。總冠軍賽門票11日（三）18時全面開賣，24-25季票、家庭護照11日（三）中午12時至16時優先購票。

總冠軍賽採7戰4勝制，海神隊主場G3 於21日（六）17時登場，G4於23日（一）19時登場，預售票11日（三）18時全面開賣，預售票VIP席$3,000元，1S＄1,800元，1A$800元，2B$400元，輪椅席$200元。

凡購買全家應援席VIP，持票根至贈品兌換處可兌換50元全家禮物卡壹張、舒跑S運補飲料壹瓶、AQUAS球衣鑰匙圈壹個（價值$100）、應援毛巾壹條（價值$450）。此外賽後20分鐘可以享有主場投籃體驗，享受海神主場氛圍，另外當日至AQUAS STORE消費滿2,000元現折300元（部分商品除外）。於開放進場一小時內進場，還有機會參與主隊通道列隊，與球員擊掌近距離迎接球員登場（每場抽出2名）。

購買全家應援席1S持票根至贈品兌換處可兌換50元全家禮物卡壹張、應援毛巾壹條（價值$450）。季後賽廣受好評的「同學 GIVE ME FIVE」、「KTOWN 1+1」、「海得四你」優惠售票方案，總冠軍賽也將持續熱賣，歡迎 #神隊友 進場攜手造浪。

＊詳細售票資訊請參考高雄全家海神隊官方社群

＊總冠軍賽為7戰4勝制，G6為如有需要才進行之賽事，本次不開放售票。

高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）

高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）

高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）

高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）

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高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）高雄海神總冠軍賽主場售票資訊。（高雄海神提供）

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