芎林國中專任教練余雅倩 第26屆亞洲田徑錦標賽女子鏈球摘銅

新竹縣女子鏈球國手余雅倩（左4）在第26屆亞洲田徑錦標賽摘銅，縣長楊文科（右4）以表揚來道賀。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林國中專任運動教練余雅倩再度在全球體壇發光，她近日參加於南韓龜尾市舉行的第26屆亞洲田徑錦標賽，成功帶回女子鏈球銅牌，這也是她的職業生涯首度在亞錦賽中奪牌，縣長楊文科今天頒獎表揚她的持續努力，才能一直代表新竹縣在國際體育賽事上成為亮點。

縣長楊文科說，余雅倩在國際賽事中不斷突破自我、發揮實力，非常不容易。她是新竹縣重點培植的體育人才，目前在芎林國中擔任田徑專任運動教練，他期許也預祝她在接下來的亞運會能夠再寫下新頁。

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余雅倩受訪說，她是第2次參加亞錦賽，過去參加國際賽事都是以第4名作收，這次打破自己的紀錄拿下了銅牌，對她來說是非常大的成就，對未來也是很大的動力。

縣府教育局表示，第26屆亞洲田徑錦標賽台灣代表隊有31名選手參賽，總共帶回1銀4銅。其中，余雅倩在女子鏈球拿到的銅牌，正是今年台灣隊在這屆賽事的首面獎牌。余雅倩是在關鍵的第4次試擲時，擲出64公尺25的成績，才拉開跟日本勁敵的距離，穩住了銅牌位置。

余雅倩回到母校芎林國中擔任專任教練後，把自身的相關經驗傳承給年輕後進，是新竹縣體育發展的重要助力。目前她仍繼續在國家訓練中心接受訓練，為接下來第20屆亞洲運動會備戰中。＃

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