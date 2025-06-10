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MLB》金慧成對左投敲追平安、下打席又被換代打！道奇主帥解釋了

2025/06/10 14:44

金慧成。（路透）金慧成。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓新星金慧成今天在5局上面對教士日本左投松井裕樹，敲出追平比分的二壘安打，然而下個打席同樣面對左投卻遭到代打，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也解釋原因。

金慧成今擔任先發第9棒中外野手，5局上落後1分面對松井裕樹，金慧成敲出右外野二壘安打一棒追平。然而8局上同樣面對左投的莫瑞亨（Adrian Morejon），左打的金慧成卻遭到撤換，改由右打的赫南德茲（Kiké Hernandez）代打，結果他遭到三振。

金慧成本季出賽27場，61打數敲25安包含2轟，打擊三圍.410/.438/.590，攻擊指數1.028。值得一提的是，金慧成本季對左打3打數3安打，包含1轟，打下3分打點；而今天代打吞K的赫南德茲，本季對左投的打擊三圍下滑至.185/.250/.426。

道奇總教練羅伯斯賽後解釋：「他（金慧成）面對松井的打席打得很好，松井的球速不算快，剛好配合他的揮棒節奏；但莫瑞亨的球速更快，對他來說是比較艱難的對決。」羅伯斯補充：「我想給Kiké一次機會，他需要變得更會打左投，他自己也知道，這就是為何我讓他代打。」

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