晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》主審視角看馬查多為好球帶判決爆氣 教士主帥卻為裁判說話

2025/06/10 15:28

教士強打馬查多為好球帶判決抗議。（法新社）教士強打馬查多為好球帶判決抗議。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天在延長賽以7比8敗給道奇，其中10局下馬查多（Manny Machado）不滿關鍵好球判決，當場向主審伊斯塔布魯克（Mike Estabrook）爭論。教士主帥席爾特（Mike Shildt）認為，裁判們也是人，這場比賽球隊有許多機會，卻沒能把握住。

道奇10局上攻進2分，以8比6超前比數。10局下道奇守護神史考特（Tanner Scott）登板，面對教士強打馬查多（Manny Machado）投到滿球數，雙方對決第7顆球，史考特丟一顆外角89.6英哩的滑球，被判定為好球，讓馬查多站著不動吞三振。馬查多當下不滿與主審伊斯塔布魯克爭論，現場轉播單位讓主審在頭盔上設置攝影鏡頭，讓所有球迷從主審第一視角看到馬查多爆氣抗議的場面。

教士強打馬查多為好球帶判決抗議。（法新社）教士強打馬查多為好球帶判決抗議。（法新社）

教士10局下靠梅里爾（Jackson Merrill）的適時二壘安打追回1分，最後仍以7比8輸掉比賽。教士目前以37勝28敗居國西第三，與暫居國西龍頭的道奇隊有2場勝差。

席爾特賽後受訪表示，伊斯塔布魯克做了很棒的工作，整個裁判團都很棒，但球隊在比賽中還有很多其他機會。席爾特指出，那個判決可能會改變比賽走向，「但他們（裁判）是人，Mike是一名好裁判，我不想在這多說什麼。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中