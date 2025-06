MLB》主審視角看馬查多為好球帶判決爆氣 教士主帥卻為裁判說話

教士強打馬查多為好球帶判決抗議。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕教士今天在延長賽以7比8敗給道奇,其中10局下馬查多(Manny Machado)不滿關鍵好球判決,當場向主審伊斯塔布魯克(Mike Estabrook)爭論。教士主帥席爾特(Mike Shildt)認為,裁判們也是人,這場比賽球隊有許多機會,卻沒能把握住。

道奇10局上攻進2分,以8比6超前比數。10局下道奇守護神史考特(Tanner Scott)登板,面對教士強打馬查多(Manny Machado)投到滿球數,雙方對決第7顆球,史考特丟一顆外角89.6英哩的滑球,被判定為好球,讓馬查多站著不動吞三振。馬查多當下不滿與主審伊斯塔布魯克爭論,現場轉播單位讓主審在頭盔上設置攝影鏡頭,讓所有球迷從主審第一視角看到馬查多爆氣抗議的場面。

教士10局下靠梅里爾(Jackson Merrill)的適時二壘安打追回1分,最後仍以7比8輸掉比賽。教士目前以37勝28敗居國西第三,與暫居國西龍頭的道奇隊有2場勝差。

席爾特賽後受訪表示,伊斯塔布魯克做了很棒的工作,整個裁判團都很棒,但球隊在比賽中還有很多其他機會。席爾特指出,那個判決可能會改變比賽走向,「但他們(裁判)是人,Mike是一名好裁判,我不想在這多說什麼。」

What it looks like to be cussed out by Manny Machado after messing up a call pic.twitter.com/0NEuTqu9Ud