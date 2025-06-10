MLB》主審視角看馬查多為好球帶判決爆氣 教士主帥卻為裁判說話

教士強打馬查多為好球帶判決抗議。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天在延長賽以7比8敗給道奇，其中10局下馬查多（Manny Machado）不滿關鍵好球判決，當場向主審伊斯塔布魯克（Mike Estabrook）爭論。教士主帥席爾特（Mike Shildt）認為，裁判們也是人，這場比賽球隊有許多機會，卻沒能把握住。

道奇10局上攻進2分，以8比6超前比數。10局下道奇守護神史考特（Tanner Scott）登板，面對教士強打馬查多（Manny Machado）投到滿球數，雙方對決第7顆球，史考特丟一顆外角89.6英哩的滑球，被判定為好球，讓馬查多站著不動吞三振。馬查多當下不滿與主審伊斯塔布魯克爭論，現場轉播單位讓主審在頭盔上設置攝影鏡頭，讓所有球迷從主審第一視角看到馬查多爆氣抗議的場面。

請繼續往下閱讀...

教士強打馬查多為好球帶判決抗議。（法新社）

教士10局下靠梅里爾（Jackson Merrill）的適時二壘安打追回1分，最後仍以7比8輸掉比賽。教士目前以37勝28敗居國西第三，與暫居國西龍頭的道奇隊有2場勝差。

席爾特賽後受訪表示，伊斯塔布魯克做了很棒的工作，整個裁判團都很棒，但球隊在比賽中還有很多其他機會。席爾特指出，那個判決可能會改變比賽走向，「但他們（裁判）是人，Mike是一名好裁判，我不想在這多說什麼。」

What it looks like to be cussed out by Manny Machado after messing up a call pic.twitter.com/0NEuTqu9Ud — Talking Friars （@TalkingFriars） June 10, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法