玉山盃》五投聯手完封彰化 桃園贏得勝部冠軍

吳祉恩。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕尋求玉山盃青棒賽3連霸的桃園市，今天由吳祉恩先發3局，和4名後援投手合力完封彰化縣，邱聖安打出3安猛打賞、2分打點，6:0拿下勝利，贏得A組勝部冠軍，晉級4強，彰化縣則要在明天的敗部冠軍戰對決台東縣，爭取復活的機會。

吳祉恩只被擊出1支安打，投出5次三振、1次觸身球，4名後援投手各投1局，劉任右、伍識鈞和哀宥宇都連續解決3名打者，哀宥宇投出2次三振。

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桃園市總教練吳柏宏指出，吳祉恩控球很準，直球在內外角兩邊跑，打者並不好攻擊，這場原本就設定如果取得足夠的領先，盡量讓還沒有登板的投手都上場，熟悉和打者對決的感覺。

彰化縣共送出11次四死球，但是桃園市只擊出5支安打，贏得並不輕鬆。吳柏宏表示，第1局之後，得點圈的攻擊並不理想，這是最後兩場比賽最需要改進的地方。

第1局彰化縣投出1次四壞球、2次觸身球，桃園市王興楷高飛犧牲打先馳得點，邱聖安二壘打攻下2分，取得3:0領先。

第4局桃園市靠著辛世賢安打和2次四壞球攻佔滿壘，彰化縣再投出四壞球奉送1分，第7局桃園市再度靠著邱聖安安打和2次四壞球攻佔滿壘，四壞球擠回1分後，幸世賢高飛犧牲打再下一城。

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