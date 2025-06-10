中職》王維中上一戰大爆炸 葉總認問題不大

葉君璋提點王維中。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕味全龍左投王維中週日只投0.1局失4分，今天賽前總教練葉君璋特地協助他調整。葉君璋表示，王維中的投球沒有大問題，只是提醒他保持自己的投球節奏。

王維中5月底轉任中繼，前兩場投3局無失分，被擊出3支安打，週日對統一獅卻大爆炸，一上場被連續擊出5支安打，使得味全被逆轉。

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葉君璋表示，王維中之前投球狀況真的很不錯，他自己也很納悶，為什麼沒有辦法複製到週日的比賽，在他看來主要是投球節奏的問題，其實不論投球或打擊，節奏都非常重要，而一些年輕時很自然就能做到的事，現在可能會常常在意是否有些細節沒有做好，但是太在意這些事，可能投球節奏就受到影響，所以他提醒王維中找回投球節奏，其它不必想太多。

味全上週被統一3戰橫掃，排名從第2落到第4。葉君璋表示，這3場打擊沒有發揮得很好，但是主要還是在守備沒有做好，不論是失誤或雙殺沒有完成，投手就要多投好幾球，因為守備多失2分，就要多打3分才能贏回來，這些都是環環相扣，味全還是很有競爭力的球隊，上半手還有十幾場比賽，每一場都很關鍵，希望選手能重振士氣。

葉君璋提點王維中。（記者林正堃攝）

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