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全國五人制足球賽中正國中二連霸 屏東縣霸氣包辦冠亞軍

2025/06/10 18:28

屏東縣立中正國中足球隊平日認真訓練，在全國室內五人制足球錦標賽中成功二連霸。（記者羅欣貞攝）屏東縣立中正國中足球隊平日認真訓練，在全國室內五人制足球錦標賽中成功二連霸。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立中正國中足球隊本月（6月）於全國室內五人制足球錦標賽勇奪國男組冠軍，成功二連霸，冠亞軍戰開賽不到1分鐘，門將潘恩佑擋下對手射門後清球反擊，竟直接破網先馳得點，影片在社群媒體爆紅；可喜的是今年冠亞軍由屏東縣包辦，東港高中國中部拿下第2名。

屏東縣立中正國中足球隊以社團方式創隊，在總教練薛輝雄帶領下，成軍才4年就屢踢出佳績，去年（2024年）獲得全國室內五人制足球錦標賽國男組第一名後，今年（2025年）4月又在採積分規則的中等學校五人制足球聯賽以精彩的「零敗戰績」 拿下全國亞軍；本月再度挑戰全國室內五人制足球錦標賽，在50多支隊伍中，以6戰全勝蟬聯冠軍，展現堅強實力。

在冠亞軍戰中，開賽不到1分鐘，中正門將一年級潘恩佑擋下對手射門後清球反擊，球竟越過對方門將頭頂直接破網，先馳得點，替球隊搶下先機奠定優勢，此後三年級前隊長潘建喆火力全開，決賽中上演帽子戲法，聯手二年級余佾柏、前隊長顧霽勻、一年級現任隊長陳元昕、副隊長潘恩佑組成堅強先發陣容，步步進攻、穩紮穩打。

最後1分鐘，潘建喆再接學弟余佾柏妙傳，踢進該場個人第3球，將比數擴大至5比2，成功鎖定勝局，確保中正國中完成衛冕，其他隊員包括謝宗憲、劉亮佑、卓睿、林群恩、麥嘉愷、謝宗翰、劉亮辰、呂姜毅等人也在賽事中發揮關鍵作用，為團隊注入活力與續航性。

此次有5位去年未參賽的一、二年級隊員加入，助理教練林榜科表示，平常最要求隊員的態度，要積極、不放棄，除了平日訓練，也透過邀約友誼賽參加實戰經驗，今年有新、舊球員銜交接，要多花時間訓練，並讓他們彼此多去溝通通、討論。

一年級門將潘恩佑首次參加聯賽，就在冠亞軍賽時先用胸口擋下對方射門，接著大腳反擊進球，他說，當時就是依判斷處理，沒想到會直接進球，很意外，把影片PO網，有上萬人觀看，「真的嚇到了！」；三年級潘建喆表示，16強賽時他先守在後面，讓學弟跑位幫忙接球，8強賽遇到強敵時先用個人能力突破，幫隊友製造更好的射門空間，此次和學弟的合作很滿意， 「很放心交棒給他們！」。

2025全國室內五人制足球錦標賽國男組冠亞軍由屏東縣包辦，中正國中足球隊奪冠，東港高中國中部拿下第二名。 （圖由屏東縣立中正國中提供）2025全國室內五人制足球錦標賽國男組冠亞軍由屏東縣包辦，中正國中足球隊奪冠，東港高中國中部拿下第二名。 （圖由屏東縣立中正國中提供）

談起冠亞軍戰擋下對手射門後清球反擊，球竟越過對方門將頭頂直接破網，屏縣中正國中門將潘恩佑（紅衣）笑說，自己也很意外。（記者羅欣貞攝）談起冠亞軍戰擋下對手射門後清球反擊，球竟越過對方門將頭頂直接破網，屏縣中正國中門將潘恩佑（紅衣）笑說，自己也很意外。（記者羅欣貞攝）

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