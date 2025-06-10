日職》一個人都沒解決！孫易磊後援控球亂噴 連丟2保送失1分

孫易磊。（資料照，西日本新聞提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在跨聯盟交流賽對決養樂多，台灣火球男孫易磊休息1天後再度登板，一上來就連投2個四壞球保送，一人都沒有解決就被換下場，最後失分也記在他的身上，火腿終場以3：1贏球，21歲超新星達孝太繳出7局無失分的優質先發，收下本季第3勝。

火腿首局靠著洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）的適時安打先馳得點，石井一成、伏見寅威6局下連續敲出長打，打回火腿第2分。

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達孝太今天先發登板投得威風八面，前3局只讓對手靠著四壞球保送上壘，達孝太有效封鎖養樂多打線，第6局首度讓對手攻佔得點圈，但他用三振解危，並在7局上無人出局被桑塔納（Domingo Santana）敲出左外野二壘安打後，連續抓到3個出局數，力保不失分。

達孝太此役主投7局用113球，僅被敲出3支安打無失分，飆出6次三振，投出1次四壞球保送，防禦率只有0.34。

台灣好手孫易磊在8局上接替投球，但一上來控球失準，連續四壞球保送西川遙揮和北村拓己，一個人都沒解決就被球團換下場，河野竜生臨危受命，伊藤琉偉用犧牲觸擊推進跑者上到二三壘，並木秀尊的游擊滾地球助隊破蛋，追到1：2落後，而這一分也記在孫易磊身上。他今天面對2名打者用了10球，投出2次保送失1分，防禦率漲至2.57，最快球速達152公里。

火腿8局下靠著丸山翔太在滿壘投出四壞球保送增添保險分，玉井大翔成功關門守住勝利，收下本季首場救援成功。

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