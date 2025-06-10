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路跑》黃華凡、張芷瑄接力賽競速 疾速訓練營為台北馬備戰

2025/06/10 21:14

十大跑班打造疾速訓練營，備戰年底台北馬拉松（記者吳孟儒攝）十大跑班打造疾速訓練營，備戰年底台北馬拉松（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣長跑好手黃華凡、蔡政軒以及「長跑甜心」張芷瑄，今天透過疾速競賽切磋，與全台各大跑班教練在豔陽下接力飆速，感受運動品牌推出的競速武器，並為年底台北馬拉松賽事設立目標，搶先開練。

張芷瑄的半馬最佳成績為1小時18分02秒，全馬維2小時42分20秒，雖然現在進入夏季，但她認為，夏天更像是一場安靜的蓄力，是身體修復的過程，也是心態重新整理的時候，而她也強調，「真正的進步不會只發生在比賽那一天，而是穩定完成每一次訓練的當下。」

為了跑者備戰下半季賽事，此次運動品牌首度集結北中南十大知名跑團跑班共同打造疾速課表，讓跑者穩定備戰，並號召十大跑團及adidas Runners Taipei參與「ADIZERO SUMMIT 疾速訓練營」，以3人分組每人飆速13分鐘接力形式競賽。

這次在豔陽下競速，對跑者也成為一大考驗，而儘管夏天是不少跑者的休賽季，張芷瑄強調，休賽季對她而言不是放鬆，而是重建，沒有比賽的壓力但腳步卻不能停，因為真正的成長，往往發生在那些沒人看到的日子裡，而她也選好訓練的備戰武器。

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