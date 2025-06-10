高球》ThreeBond環台挑戰賽首回合 李愷睿1桿領先明爭冠

李愷睿。（TPGA提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金100萬的2025 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第3站環台挑戰賽今天在南投松柏嶺球場進行第1回合，年初甫考取專業教練資格的李愷睿揮出69桿，暫時以1桿之差獨居領先，今有機會爭冠和15萬台幣的獎金。

這項比賽共兩回合36洞，有92位職業選手（包括2位業餘選手）參賽，角逐冠軍獎盃及冠軍獎金，比賽採不淘汰制，大會取兩回合前 40 名（含同桿者）選手提供獎金。

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這項兩天36洞競技是ThreeBond挑戰巡迴賽今年賽季的第3場比賽，總獎金新台幣100 萬元，這是環台水泥製品公司首度單站冠名挑戰賽，也是松柏嶺球場首次協辦，ThreeBond公司與台灣職業高爾夫協會共同主辦。不過環台水泥公司曾於2021-2023年連續三年單站冠名主辦總獎金300萬元的台巡環台公開賽，而且環台水泥李世斌董事長多年來也一直贊助台中地區主辦的許多男子職業高球賽。

李愷睿。（TPGA提供）

李愷睿今天抓下5鳥、吞2柏忌，他表示，這回合各桿都發揮得很平均，開球不錯，且這場比賽是他今年的第2場挑戰賽，雖然第1場的戰績不佳，但這次參賽打得很OK。

不過，李愷睿僅以1桿領先，後面仍有不少追兵，並列第2名的包含蔡凱任丶李睿紳丶李昭樺丶翁永田丶林緯及許立朋6人，其中年紀最大的是61歲的翁永田，他已是長春球員。

翁永田這回合抓4鳥、吞2柏忌，繳出70桿，他表示，松柏嶺球場舉辦了7年的長春賽，他每年參加並贏過3次，對於球場熟悉是他的優勢。他表示，相較於其他人，他更清楚每一桿要打的落點，較容易攻果嶺及避免失誤，「尤其開球最重要，不能歪，但果嶺比較慢一點，習慣就好。」

李愷睿。（TPGA提供）

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