中職》林安可無情砲轟富藍戈！統一獅5連勝、富邦悍將7連敗

林安可。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕富邦悍將今作客嘉義市球場迎戰統一獅，賽前本季兩隊交手富邦居1勝7敗的絕對劣勢，開打後雖在6局攻出3分大局追至1分差，還在9局上追成5：5平手，但9局下跨局投球的富藍戈在兩出局後遭到林安可無情砲轟，不但以5：6吞下7連敗，也讓獅隊收下5連勝。

兩隊今都由本土投手掛帥，富邦由李東洺先發迎戰獅隊林詔恩，只是李東洺投4局就用86球，且讓對手局局得分累計失5分，而林詔恩則用90球投到5局上兩出局，留下二壘有人局面，但接替登板的王鏡銘投第1球就被代打張進德敲安，也讓那1分記在林詔恩帳內，累計5.2局失4分。

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獅隊在4局打完就取得5：1領先，其中4棒林安可前兩打席都是二壘安打，就貢獻2分打點，而富邦則靠捕手豊暐在3局上的生涯首轟得1分。

只是富邦在此役展現韌性，6局上先靠申皓瑋陽春砲追回1分，兩出局後6棒高捷敲出二壘安打，靠周佳樂一壘安打跑回本壘，而代打張進德再敲二壘安打，更是將比分追成4：5。只是張進德在跑壘時出現左腿緊繃狀況，退場後由戴培峰代跑，他的弟弟張育成則在賽前就因右手肘不適下二軍，兄弟都出現狀況。

獅隊終結者陳韻文在9局上演劇場，1出局一、三壘有人時，讓富邦1棒林澤彬敲出追平比分的右外野一壘安打，他也收下本季第2次救援失敗。只是獅隊在9局下兩出局時演出「再見秀」，由林安可轟出本季第8轟結束比賽，也讓陳韻文成為勝利投手。

林詔恩（統一獅提供）

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