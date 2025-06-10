晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》劉基鴻、吉力吉撈、王順和猛打開轟 味全終止3連敗

2025/06/10 22:10

吉力吉撈鞏冠轟出全壘打。（記者林正堃攝）吉力吉撈鞏冠轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕味全龍第6局靠著妨礙守備攻下超前分後，劉基鴻轟出3分砲，吉力吉撈、王順和、曾聖安也分別在7、8、9局開轟，13:3大勝樂天桃猿。味全終止3連敗，雖然戰績仍排名第4，和第3的樂天已經無勝差。

第1局樂天先發投手威能帝一上場就投出四壞球，味全劉基鴻安打攻佔一、三壘，吉力吉撈打出清壘二壘打，味全2:0領先。

樂天第3局展開反攻，先靠著觸身球上壘，2出局後林智平、林泓育和林子偉連續安打攻下2分，並造成味全轉傳失誤，林泓育跑回超前分，樂天3:2領先。

第6局味全率先上場的林凱威安打並盜上二壘，劉俊緯和蔣少宏安打攻下追平分，樂天游擊手馬傑森在劉俊緯跑向三壘過程中發生碰撞，被判妨礙跑壘，味全再得1分，樂天提出抗議，裁判開會後維持原判。

樂天以莊昕諺入替威能帝，味全王順和擊出二壘打，劉基鴻轟出3分全壘打，將比數拉開到7:3。

吉力吉撈第七局轟出陽春砲，王順和第8局率先上場也開轟，劉基鴻擊出二壘打，朱育賢高飛犧犧打再下一城，比數來到10:3。

第9局味全再攻下3分，包括新人曾聖安的生涯首轟，比數擴大到13:3。

伍鐸。（記者林正堃攝）伍鐸。（記者林正堃攝）

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

劉基鴻。（記者林正堃攝）劉基鴻。（記者林正堃攝）

王順和轟出全壘打。（記者林正堃攝）王順和轟出全壘打。（記者林正堃攝）

曾聖安開轟。（記者林正堃攝）曾聖安開轟。（記者林正堃攝）

陳晨威敲安。（記者林正堃攝）陳晨威敲安。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中