中職》劉基鴻、吉力吉撈、王順和猛打開轟 味全終止3連敗

吉力吉撈鞏冠轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕味全龍第6局靠著妨礙守備攻下超前分後，劉基鴻轟出3分砲，吉力吉撈、王順和、曾聖安也分別在7、8、9局開轟，13:3大勝樂天桃猿。味全終止3連敗，雖然戰績仍排名第4，和第3的樂天已經無勝差。

第1局樂天先發投手威能帝一上場就投出四壞球，味全劉基鴻安打攻佔一、三壘，吉力吉撈打出清壘二壘打，味全2:0領先。

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樂天第3局展開反攻，先靠著觸身球上壘，2出局後林智平、林泓育和林子偉連續安打攻下2分，並造成味全轉傳失誤，林泓育跑回超前分，樂天3:2領先。

第6局味全率先上場的林凱威安打並盜上二壘，劉俊緯和蔣少宏安打攻下追平分，樂天游擊手馬傑森在劉俊緯跑向三壘過程中發生碰撞，被判妨礙跑壘，味全再得1分，樂天提出抗議，裁判開會後維持原判。

樂天以莊昕諺入替威能帝，味全王順和擊出二壘打，劉基鴻轟出3分全壘打，將比數拉開到7:3。

吉力吉撈第七局轟出陽春砲，王順和第8局率先上場也開轟，劉基鴻擊出二壘打，朱育賢高飛犧犧打再下一城，比數來到10:3。

第9局味全再攻下3分，包括新人曾聖安的生涯首轟，比數擴大到13:3。

伍鐸。（記者林正堃攝）

威能帝。（記者林正堃攝）

劉基鴻。（記者林正堃攝）

王順和轟出全壘打。（記者林正堃攝）

曾聖安開轟。（記者林正堃攝）

陳晨威敲安。（記者林正堃攝）

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