中職》曾子祐追平、王柏融超前安 「不敗後勁」紀錄延續！

王柏融。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕台鋼雄鷹洋投後勁，今天雖然面對中信兄弟投5.1局就失7分，且一度是敗投候選人。但8局上台鋼展開反攻，曾子祐追平安、王柏融2分打點安打超前，幫助後勁逃過敗戰，台鋼終場10:7贏球，兄弟終止近期3連勝。

尋求一軍生涯首勝的兄弟先發投手盧孟揚，今首局就出現亂流，曾子祐、王博玄和吳念庭接連安打，讓盧孟揚只投4球就掉1分，再加上王柏融兩出局後敲安，台鋼首局進帳2分。

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盧孟揚。（記者廖耀東攝）

2局上，台鋼攻勢持續，林家鋐二壘打、曾子祐和吳念庭安打都帶有打點；兄弟2下反攻，許基宏觸身球、詹子賢保送，岳東華的滾地球、林吳晉瑋內野安打同時造成台鋼內野失誤，兄弟追回2分。

兄弟4局攻勢再起，詹子賢、江坤宇連續安打，後勁發生暴投，之後岳東華的安打，幫助兄弟再取2分；5局下，宋晟睿首位上場就敲二壘安打，兩出局後，王威晨安打幫助兄弟追平。

後勁投完5局，失分來到5分，優質先發紀錄確定停在16場。不過，6局上，王博玄從陳冠穎手中敲出陽春砲，台鋼再次取得領先。

吳念庭。（記者廖耀東攝）

6局續投的後勁，被詹子賢和江坤宇連續安打，1出局後保送林吳晉瑋，造成滿壘，宋晟睿的安打帶有2分打點，兄弟取得本場比賽首次超前，但林吳晉瑋跑壘瑕疵，讓宋晟睿僅能待在一壘，後續兄弟沒能再得分。而後勁不僅優質先發紀錄中斷，5.1局失7分成績也是本季最慘。

後勁。（記者廖耀東攝）

8局上，王凱程登板，1出局後林家鋐擊出三壘安打，曾子祐隨即敲安，幫助台鋼把比分追成7:7平手。王柏融的2分打點安打，幫助台鋼再次取得領先。一度是敗投候選人的後勁，因球隊在他退場後追平又超前，後勁個人跨季16連勝紀錄延續下去，身披台鋼球衣仍未吞敗投過，且仍有機會挑戰潘威倫21連勝紀錄。

王博玄。（記者廖耀東攝）

岳東華。（記者廖耀東攝）

王威晨。（記者廖耀東攝）

林家鋐。（記者廖耀東攝）

曾子祐。（記者廖耀東攝）

王柏融。（記者廖耀東攝）

宋晟睿。（記者廖耀東攝）

黃子豪。（記者廖耀東攝）

台鋼雄鷹10:7勝兄弟。（記者廖耀東攝）

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