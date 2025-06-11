MLB》大谷翔平Live BP飆6K、156KM！ 主帥曝回歸最終目標（影音）

大谷翔平第三次Live BP投3局飆6K，最快球速156公里。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平，今天在對陣教士隊之前進行手術後第3次的實戰投打練習（Live BP），主投3局面對11位打者，44球被打1安，飆出6次三振，最快球速來到156公里。

大谷翔平原本預計要在9日與紅雀的系列賽前進行Live BP，不過因為受到觸身球影響與天候不佳影響，再加上要從紅雀主場移動到教士主場，因此決定將練習延後，恰巧讓他本次的Live BP能夠在日本火腿前輩達比修有面前進行。

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大谷翔平分別在5月25日、5月31日與今天進行共3次Live BP，最快球速都落在97英里（約156公里）左右，根據日媒報導，大谷翔平投手回歸時間預計會是7月16日，總教練羅伯斯（Dave Roberts）提到，大谷翔平復出的最終階段會是能夠投到5局75球，而這個目標有望在本月達標。

Shohei Ohtani is facing hitters for the third time in his rehab process. pic.twitter.com/HfY2dnmXSs — Dodger Blue （@DodgerBlue1958） June 10, 2025

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