晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》領40億約的前美聯救援王歐蘇納ERA破4 遭拔軟銀守護神

2025/06/11 07:53

歐蘇納。（資料照，產經新聞提供）歐蘇納。（資料照，產經新聞提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職軟銀鷹終結者歐蘇納（Roberto Osuna）今年表現不穩定，本季出賽22場的防禦率是偏高的4.09。軟銀監督小久保裕紀昨天表示，將調離歐蘇納的守護神職位，球隊暫時不會用固定的終結者。

歐蘇納在6月6日登板面對養樂多燕子，他後援1局失2分砸鍋，包含被養樂多洋砲J.歐蘇納（José Osuna）敲追平兩分砲。歐蘇納本季出賽22場，拿到3勝1敗、防禦率4.09，有8次救援成功、5次中繼成功，共投22局被敲20安（包含2轟），被打擊率2成50，每局被上壘率為1.14。

軟銀鷹昨天與讀賣巨人的跨聯盟交流賽，第9局在領先3分的情況下，軟銀派火球男杉山一樹後援，杉山一樹1局無失分收本季第2次救援成功。

現年30歲的歐蘇納曾待過美職籃鳥、太空人，他在2019年以單季38次救援成功摘得美聯救援王。

歐蘇納在2022年轉戰日職千葉羅德，2023年則效力軟銀，該年出賽49場，有26次救援成功、12次中繼成功，防禦率僅0.92。歐蘇納在2023年季後以4年總額約40億日圓續留軟銀。

歐蘇納上季出賽39場，防禦率3.76，有24次救援成功、5次中繼成功，另吞3敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中