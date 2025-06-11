日職》領40億約的前美聯救援王歐蘇納ERA破4 遭拔軟銀守護神

歐蘇納。（資料照，產經新聞提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職軟銀鷹終結者歐蘇納（Roberto Osuna）今年表現不穩定，本季出賽22場的防禦率是偏高的4.09。軟銀監督小久保裕紀昨天表示，將調離歐蘇納的守護神職位，球隊暫時不會用固定的終結者。

歐蘇納在6月6日登板面對養樂多燕子，他後援1局失2分砸鍋，包含被養樂多洋砲J.歐蘇納（José Osuna）敲追平兩分砲。歐蘇納本季出賽22場，拿到3勝1敗、防禦率4.09，有8次救援成功、5次中繼成功，共投22局被敲20安（包含2轟），被打擊率2成50，每局被上壘率為1.14。

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軟銀鷹昨天與讀賣巨人的跨聯盟交流賽，第9局在領先3分的情況下，軟銀派火球男杉山一樹後援，杉山一樹1局無失分收本季第2次救援成功。

現年30歲的歐蘇納曾待過美職籃鳥、太空人，他在2019年以單季38次救援成功摘得美聯救援王。

歐蘇納在2022年轉戰日職千葉羅德，2023年則效力軟銀，該年出賽49場，有26次救援成功、12次中繼成功，防禦率僅0.92。歐蘇納在2023年季後以4年總額約40億日圓續留軟銀。

歐蘇納上季出賽39場，防禦率3.76，有24次救援成功、5次中繼成功，另吞3敗。

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