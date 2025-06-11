中職》全壘打激增！4/29是分水嶺 聯盟公布比賽用球係數

味全龍劉基鴻、吉力吉撈‧鞏冠先後轟出全壘打。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕近1個多月中職全壘打產量激增，投手防禦率暴漲，許多教練和球員私底下議論紛紛，質疑聯盟是否偷換球，而聯盟昨天晚上公布本季比賽用球恢復係數為0.547，符合0.540至0.560的規範。

數字會說話，今年開季3月29日至4月28日，這一個月期間全聯盟平均每場比賽只有0.71轟，長打率0.337，防禦率2.99，場均只花2小時49分就搞定。

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然而弔詭的是，自4月29日至昨天比賽結束，這段期間場均暴增至1.53轟，長打率0.405，防禦率4.19，各項投打數據都和開季前一個月相差甚遠，比賽時間因此拉長，場均增加9分鐘。以昨天為例，3地開打狂炸8轟，場均耗時3小時26分。

值得一提的是，本季有17場比賽單場全壘打在3轟以上，只有1場在開季前1個月，其他16場集中在4月29日之後，單場3轟以上的比賽比例暴增；另外，開季前1個月單場0轟的比例高達49.2%，但自4月29日之後，單場0轟的比例驟降至27.9%。

雖然聯盟已公布今年球季比賽用球恢復係數檢測數值為0.547，不過季中有沒有偷換球不得而知；以史為鑑，中職單一球季或球季中某段區間全壘打產量直線竄升，最終都被證明與比賽用球不同有關，2016年一整季和2020年上半季中職採「彈力球」，一開始聯盟都強調沒換球，後來被媒體踢爆才被迫承認偷用彈力球。

事實上，上月開始就有許多教練和球員懷疑比賽用球是不是不一樣了，因為擊球初速和飛行距離和開季相較真的差很多，由於聯盟始終都沒像近年開季就公布恢復係數檢測結果，所以只能悶在心裡，如今終於公布係數，只是全壘打產量在季中呈倍數成長，仍難以消弭外界疑慮。

2023年聯盟公布比賽用球恢復係數，4次檢測數據依序為0.555、0.551、0.547、0.554，去年僅公布1次，檢測數據為0.554，今年則是0.547。

★中職上半季兩個時期各項數據天差地遠 期間 場數 全壘打 場均全壘打 打擊率 長打率 防禦率 9局比賽場均時間 3/29-4/28 61 43 0.71 0.248 0.337 2.99 2小時49分 4/29-6/10 79 121 1.53 0.276 0.405 4.19 2小時58分

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