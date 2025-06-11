MLB》洋基賈吉怪力一轟超越大谷寫紀錄！ 名記者讚嘆：從沒看過

117.9 MPH

469 FEET



AARON JUDGE OBLITERATES THIS BASEBALL! pic.twitter.com/XOYcLnExqg — MLB （@MLB） June 10, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在對陣皇家一戰，首局就敲出一發初速高達117.9英里的469英尺怪力全壘打，寫下恐怖紀錄。

請繼續往下閱讀...

賈吉在首局首打席一壘有跑者時，面對皇家先發左投卡麥隆（Noah Cameron），逮中94.3英里的紅中失投球，以117.9英里的擊球初速，把球直接打到左外野469英尺處，賽季第24轟出爐，超越大谷翔平，目前僅次於水手重砲羅里（Cal Raleigh）的26轟。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自2015年《Statcast》全面啟用以來，包含季後賽在內，敲出最多117英里擊球初速全壘打的球員是史坦頓（Giancarlo Stanton），有22支，而賈吉本場的怪力轟是生涯第12支，排名第二，第三名是大谷翔平的9支。

《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）提到，賈吉的全壘打幾乎飛越了皇家考夫曼球場的皇家名人堂，「我在這座球場看過上百場比賽，從來沒有看過有人把球打到那。」

賈吉敲出賽季第24轟。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法