晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》台灣新星柯敬賢在Live BP對決大谷翔平 還開心與大谷合影

2025/06/11 08:24

台灣旅美好手柯敬賢與大谷翔平合影。（圖取自柯敬賢的Threads）台灣旅美好手柯敬賢與大谷翔平合影。（圖取自柯敬賢的Threads）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場面對教士，賽前日本巨星大谷翔平做實戰投打練習（Live BP），大谷主投3局用44球，面對11名打者賞6次三振。其中大谷面對的打者群中，包含效力道奇新人聯盟的台灣旅美好手柯敬賢。

柯敬賢今天在自己的社群媒體Threads上PO出影片，他站在打擊區上面對「投手大谷」，並寫道：「一天完成願望 新成就解鎖！」柯敬賢也PO出與大谷翔平、道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的合照。

現年18歲的柯敬賢今年在新人聯盟出賽27場，有2轟、19分打點，打擊率4成19，整體攻擊指數（OPS）高達1.141。

此外，今天是「投手大谷」動手術後，第3次的Live BP，前兩次的Live BP用球數分別是22球、29球，大谷今天登板的用球數增加至44球。

對於「投手大谷」回歸賽場的時間表，羅伯斯今天受訪指出，大谷在明星賽前回歸的機率「高於零」，代表有望提前重返大聯盟投手丘。而羅伯斯和道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）都提到，大谷今天在3局的模擬賽表現很棒。

在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中