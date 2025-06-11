MLB》台灣新星柯敬賢在Live BP對決大谷翔平 還開心與大谷合影

台灣旅美好手柯敬賢與大谷翔平合影。（圖取自柯敬賢的Threads）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場面對教士，賽前日本巨星大谷翔平做實戰投打練習（Live BP），大谷主投3局用44球，面對11名打者賞6次三振。其中大谷面對的打者群中，包含效力道奇新人聯盟的台灣旅美好手柯敬賢。

柯敬賢今天在自己的社群媒體Threads上PO出影片，他站在打擊區上面對「投手大谷」，並寫道：「一天完成願望 新成就解鎖！」柯敬賢也PO出與大谷翔平、道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的合照。

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現年18歲的柯敬賢今年在新人聯盟出賽27場，有2轟、19分打點，打擊率4成19，整體攻擊指數（OPS）高達1.141。

此外，今天是「投手大谷」動手術後，第3次的Live BP，前兩次的Live BP用球數分別是22球、29球，大谷今天登板的用球數增加至44球。

對於「投手大谷」回歸賽場的時間表，羅伯斯今天受訪指出，大谷在明星賽前回歸的機率「高於零」，代表有望提前重返大聯盟投手丘。而羅伯斯和道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）都提到，大谷今天在3局的模擬賽表現很棒。

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