NBA》狀元大熱門佛拉格領銜！ 選秀首批小綠屋邀請名單出爐

佛拉格。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA選秀會將在台灣時間6月26日舉行，今天《ESPN》公布小綠屋初步名單，由杜克大學的超新星佛拉格（Cooper Flagg）領銜，一共13人收到邀請。

報導指出，除了佛拉格以外，樂透區大熱門哈波（Dylan Harper）、貝利（Ace Bailey）、強森（Tre Johnson）、艾奇康（VJ Edgecombe）、馬盧阿（Khaman Maluach）、費爾斯（Jeremiah Fears）、庫尼普爾（Kon Knueppel）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、德明（Egor Demin）、布萊恩（Carter Bryant）昆恩（Derik Queen）與紐威爾（Asa Newell）。

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消息指出，聯盟預計還會再邀請11個人進小綠屋。基本上被邀請至小綠屋的球員，通常都代表會在樂透區或者首輪被選中，不過也有被邀請但卻直到次輪才中選的球員，像是波爾（Bol Bol）、戴維斯（Deyonta Davis）、克雷斯頓（Nic Claxton）、籃波（Maciej Lampe）、路易斯（Rashard Lewis）。

去年有2人在第一批20位受邀至小綠屋的名單當中，但最終卻在選秀會上跌落至第二輪中選的球員，分別是Johnny Furphy以及Kyle Filipowski。且從去年開始，NBA選秀會改為分2天舉行，因此小綠屋名單會受到更嚴格的審查，避免球員邀請家人到場，卻要額外多等一天才能看到球員被選中的畫面出現。

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