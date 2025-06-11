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MLB》洋基「怪力男」史坦頓開始打復健賽 主力後援復健卻出現不適

2025/06/11 09:19

史坦頓。（資料照，法新社）史坦頓。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今年因兩手肘的肌腱傷勢持續缺陣，本季尚未在大聯盟賽場亮相。史坦頓今天到小聯盟2A打復健賽，全場3打數敲2安，進帳3打點、選到1次保送。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪表示，對史坦頓的復健進度保持樂觀，「他今晚會出賽，可能明天也會打。我們會看看（美國時間）週四的狀況，看看讓他繼續上場，還是週末有其他計畫。目前就是每兩天評估一次。」

史坦頓上季出賽114場，交出27轟、72分打點，打擊率2成33，整體攻擊指數為0.773。史坦頓去年季後賽14場出賽敲出7發全壘打，還獲得美聯冠軍賽MVP，幫助洋基打進世界大賽。

另外，洋基34歲投手史卓曼（Marcus Stroman）在美國時間4月11日先發後，出現左膝發炎的狀況，因此高掛免戰牌。史卓曼本季先發3場，吞下1敗、防禦率高達11.57。史卓曼預計在當地時間週三將到2A進行復健賽。

洋基後援投手卡森斯（Jake Cousins）今年春訓期間因右前臂拉傷缺陣，他近日在復健過程中出現右手肘不適的狀況，目前已經接受核磁共振檢查，接著將計畫拜訪洋基隊醫艾哈邁德（Chris Ahmad）查明原因。現年30歲的卡森斯上季出賽37場，拿到2勝1敗、防禦率2.37，有8次中繼成功、1次救援成功。

卡森斯。（資料照，美聯社）卡森斯。（資料照，美聯社）

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