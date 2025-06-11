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MLB》塞揚「魚王」終於復活？ 對海盜本季首度無失分好投奪勝

2025/06/11 09:31

阿爾坎塔拉6局6K無失分奪下本季第3勝。（法新社）阿爾坎塔拉6局6K無失分奪下本季第3勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚昔日王牌，2022年國聯塞揚獎得主「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）在傷癒復出後表現極差，但今天對海盜投出本季代表作，6局6K無失分，連續2場比賽繳出優質先發，收下本季第3勝。

阿爾坎塔拉在2023年季末動刀進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）導致2024年整季報銷，本季雖然順利回歸賽場，但開季的前11場先發僅1場投到6局且是優質先發，防禦率高達8.47。

上場比賽阿爾坎塔拉面對聯盟墊底的洛磯，只投70球就繳出6局失2分的優質先發，今天對上海盜打線，他投6局用85顆球，只被打3支安打，送出1次四壞保送，6次三振，沒有掉分，不僅是今年第3場的優質先發、連續2場優質先發，還是本季第一場沒有掉分的比賽，賽後防禦率下降到7.14，收下本季第3勝。

馬林魚今天在3上靠著福特斯（Nick Fortes）的2分砲先馳得點，4上瓦格曼（Eric Wagaman）再補上帶有1分打點的安打，海盜直到8下才藉由海伊斯（Ke'Bryan Hayes）與克魯茲（Oneil Cruz）的陽春砲追回2分，但最終仍以2：3，1分差敗北。

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