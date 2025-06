MLB》塞揚「魚王」終於復活？ 對海盜本季首度無失分好投奪勝

阿爾坎塔拉6局6K無失分奪下本季第3勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚昔日王牌,2022年國聯塞揚獎得主「魚王」阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)在傷癒復出後表現極差,但今天對海盜投出本季代表作,6局6K無失分,連續2場比賽繳出優質先發,收下本季第3勝。

阿爾坎塔拉在2023年季末動刀進行手肘韌帶置換手術(Tommy John Surgery,俗稱TJ手術)導致2024年整季報銷,本季雖然順利回歸賽場,但開季的前11場先發僅1場投到6局且是優質先發,防禦率高達8.47。

上場比賽阿爾坎塔拉面對聯盟墊底的洛磯,只投70球就繳出6局失2分的優質先發,今天對上海盜打線,他投6局用85顆球,只被打3支安打,送出1次四壞保送,6次三振,沒有掉分,不僅是今年第3場的優質先發、連續2場優質先發,還是本季第一場沒有掉分的比賽,賽後防禦率下降到7.14,收下本季第3勝。

馬林魚今天在3上靠著福特斯(Nick Fortes)的2分砲先馳得點,4上瓦格曼(Eric Wagaman)再補上帶有1分打點的安打,海盜直到8下才藉由海伊斯(Ke'Bryan Hayes)與克魯茲(Oneil Cruz)的陽春砲追回2分,但最終仍以2:3,1分差敗北。

