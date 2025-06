MLB》史上最貴228億索托醒了！ 大都會再見國民展現王者氣魄

索托今天開轟2打點,6月至今表現絕好調。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕休賽季以15年7.65億美元(約新台幣228億)史上最大合約加盟大都會的索托,6月手感逐漸火燙,今天開轟進帳2打點,終場大都會在延長賽靠著麥克尼爾(Jeff McNeil)的再見安打,以5:4逆轉擊敗國民,持續站穩國聯東區龍頭。

索托在簽下史上最大約後開季打擊率低迷,4月打完全壘打只有3轟,5月單月雖繳出6轟、長打率4成48,但打擊率卻僅有2成19。不過在6月索托開始爆打,連同今天4打數2安打,開轟進帳2打點,單月26打數敲出2轟4打點,打擊率高達3成46,招牌選球更是完全發揮,上壘率高達5成64,長打率6成15。

請繼續往下閱讀...

本場比賽國民首局N.洛爾(Nathaniel Lowe)敲出2分砲,2上明星游擊手阿布拉姆斯(CJ Abrams)再補上帶有1分打點的二壘安打將比數拉開到3:0。2下大都會麥克尼爾敲安送回敲安且盜上二壘的尼莫(Brandon Nimmo)追回1分,3下索托陽春砲炸裂追成2:3落後。5上國民阿布拉姆斯再度建功,用陽春砲拉開為4:2領先。

Juan Soto brings the @Mets closer with an opposite-field homer pic.twitter.com/rKU49eoQJr