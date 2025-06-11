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MLB》史上最貴228億索托醒了！ 大都會再見國民展現王者氣魄

2025/06/11 10:21

索托今天開轟2打點，6月至今表現絕好調。（法新社）索托今天開轟2打點，6月至今表現絕好調。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕休賽季以15年7.65億美元（約新台幣228億）史上最大合約加盟大都會的索托，6月手感逐漸火燙，今天開轟進帳2打點，終場大都會在延長賽靠著麥克尼爾（Jeff McNeil）的再見安打，以5：4逆轉擊敗國民，持續站穩國聯東區龍頭。

索托在簽下史上最大約後開季打擊率低迷，4月打完全壘打只有3轟，5月單月雖繳出6轟、長打率4成48，但打擊率卻僅有2成19。不過在6月索托開始爆打，連同今天4打數2安打，開轟進帳2打點，單月26打數敲出2轟4打點，打擊率高達3成46，招牌選球更是完全發揮，上壘率高達5成64，長打率6成15。

本場比賽國民首局N.洛爾（Nathaniel Lowe）敲出2分砲，2上明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）再補上帶有1分打點的二壘安打將比數拉開到3：0。2下大都會麥克尼爾敲安送回敲安且盜上二壘的尼莫（Brandon Nimmo）追回1分，3下索托陽春砲炸裂追成2：3落後。5上國民阿布拉姆斯再度建功，用陽春砲拉開為4：2領先。

8下大都會兩大球星發威，2出局後馬提（Starling Marte）選到四壞保送上壘，下棒索托敲出二壘安打追回1分，儘管國民緊急換上終結者費尼根（Kyle Finnegan），仍被阿隆索（Pete Alonso）敲出追平安打救援失敗。

兩隊以4：4進入延長賽，10上蓋瑞特（Reed Garrett）好投鎖住超前分，10下麥克尼爾鎖定第一球敲出右外野方向再見安打，送回壘包上的小阿庫尼亞（Luisangel Acuña），終場大都會以5：4收下逆轉勝，目前戰績43勝24敗，持續穩居國聯龍頭王座，分區則領先狀況不佳的費城人5場勝差。

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