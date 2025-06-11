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MLB》「法官」超狂怪力彈創本季第三遠 洋基16安退皇家中止2連敗

2025/06/11 10:54

洋基「法官」賈吉。（路透）洋基「法官」賈吉。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天轟出大號兩分砲，這一轟的飛行距離為469英呎，幾乎快飛出皇家隊主場考夫曼球場（Kauffman Stadium）。洋基全場狂敲16安，最後在客場以10比2大勝皇家，條紋軍中止近期的2連敗。

賈吉首局面對皇家先發左投卡麥隆（Noah Cameron），他逮中一顆94.3英哩的速球，轟出左外野超大號陽春砲。賈吉這一轟的擊球初速為117.9英哩（約189.7公里），飛行距離為469英呎（約142.9公尺），仰角為31度。

賈吉這發全壘打的飛行距離是本季全大聯盟第三遠，今年大聯盟最遠轟的前兩名，分別是天使球星楚奧特（Mike Trout）487英呎遠的全壘打、以及歐哈皮（Logan O'Hoppe）470英呎遠的全壘打。此外，賈吉今年在比賽第1局已經擊出10發全壘打。

洋基王牌左投佛里德。（路透）洋基王牌左投佛里德。（路透）

洋基打線第4局靠威爾斯（Austin Wells）三分砲追加分數，第6局威爾斯、葛里遜（Trent Grisham）、賈吉、貝林傑（Cody Bellinger）先後擊出適時安打，為洋基單局灌進5分。

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）主投7局失2分，摘本季第9勝獨居大聯盟勝投王，賽後防禦率為1.84；卡麥隆5.2局失6分，吞本季第2敗。

洋基全場16安，賈吉單場2安3打點，包含一發兩分砲，吞1次三振，賽後打擊率為3成96仍是全大聯盟最佳，整體攻擊指數（OPS）為0.267。

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