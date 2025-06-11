MLB》大谷翔平本次練投有一大亮點！ 道奇兩大強投也傳好消息

大谷翔平今天進行牛棚練投。（圖片取自道奇X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊本季先發輪值飽受傷病困擾，不過近期陸續傳出好消息，包含大谷翔平第三度的Live BP（實戰投打練習），兩名大將：塞揚左投史奈爾（Blake Snell）與明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也都有不錯的進展。

大谷翔平今天練投44球，3局面對11位打者送出6K，被打1支安打，最快球速97英里（約156公里），其中還與台灣小將柯敬賢對決。賽後投手教練普萊爾（Mark Prior）提到，大谷的球速大概落在94到96英里：「不只是純粹的力量與速度，他也用變化球拿到一些揮空。他能夠持續讓打者失去平衡，攪亂他們的節奏。有很多不同種的揮空。我認為以這個觀點來說是件好事。」

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大谷翔平今天的表現甚至讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）對回歸的預估又更樂觀一點，先前他曾表示大谷翔平在明星賽前無法回歸，但今天提到大谷明星賽前回歸的機率「大於零」：「我相信大谷也很想要直接回大聯盟投球。說真的，沒人真正知道大谷翔平回歸的正確時機點，我們現在還是非常的謹慎。」而大谷傳出有可能跳過小聯盟復健賽，直接在大聯盟回歸投手丘。

史奈爾。（圖片取自道奇X）

除了大谷翔平外，史奈爾以及葛拉斯諾的復原都傳出了好消息，儘管普萊爾提到目前兩人都還需要經過完整的訓練才能回歸，但史奈爾對於自己的回歸很有信心，在完成7成強度共15球的牛棚練投後，他表示很快就能開始進入強化階段。」普萊爾提到葛拉斯諾目前球速已經回到95到96英里：「一切看起來都很不錯，他最近的感覺很好，也投得不錯。」

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