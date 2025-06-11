新北小將稱霸全國！安坑男籃、永平女籃、德音女壘奪6冠

新北市德音國小女子壘球隊參加「113學年度中小學女子壘球聯賽」及「2025年理事長盃壘球錦標賽」，分別摘下冠軍。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市培育體育重點發展學校，其中新店區安坑國小男子籃球隊、永和區永平國小女子籃球隊與五股區德音國小女子壘球隊參加全國大賽，在競爭激烈的賽事中脫穎而出，分別奪得6座冠軍獎盃，表現卓越，新北市長侯友宜今天頒發每校40萬元培訓金，鼓勵小將們勇敢逐夢、再創佳績。

體育局長洪玉玲表示，安坑國小男子籃球隊與永平國小女子籃球隊，各自在「2025全國小學籃球錦標賽」及「113學年度國民小學籃球聯賽」2項全國大賽，接連摘下王座與后冠，締造「雙料冠軍」佳績；德音國小女壘隊在「113學年度中小學女子壘球聯賽」與「2025年理事長盃壘球錦標賽」勝出，抱回「壘球雙冠王」榮耀，其中「113學年度中小學女子壘球聯賽」贏得4連霸勝利。

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安坑國小男籃隊長古易恩說，比賽期間靠著籃板球、快攻和團隊默契，和隊員們合力拿下2座冠軍；永平國小女籃隊長林愷婕表示，隊員間彼此信任，才能堅持到最後一刻，她也從中學習到自律與帶領團隊的責任感；德音國小女壘隊長陳昱璇感謝教練與師長的鼓勵，「因為有大家的支持，球員們在場上無懼挑戰、拚盡全力」。

安坑國小教練康昭翔指出，關鍵時刻球員勇於挺身克服難關，表現給予高度肯定；永平國小教練王維陞強調，隊伍分工明確、默契十足，發揮團隊精神締造佳績；德音國小教練簡珮琪表示，孩子們在球場上展現自信與挑戰精神，令人驕傲。

體育局補充，基層體育不僅是競技的起點，也是培養學生品格、團隊精神與自信心的重要場域，新北市透過發展體育重點學校，增設多元訓練場地、強化師資能量與提供參賽資源補助，建立一套完整的三級培訓體系，未來將持續拓展與全國或國際級賽事的連結，鼓勵學生走出校園，累積競賽經驗。

新北市安坑國小男子籃球隊參加「2025全國小學籃球錦標賽」及「113學年度國民小學籃球聯賽」，分別榮獲冠軍。（記者賴筱桐攝）

新北市永平國小女子籃球隊參加「2025全國小學籃球錦標賽」及「113學年度國民小學籃球聯賽」，分別摘下后冠。（記者賴筱桐攝）

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