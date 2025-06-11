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網球》比肩偶像納達爾 17歲德國小將斯圖加特開紅盤寫紀錄

2025/06/11 11:04

恩格爾。（資料照）恩格爾。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕17歲德國小將恩格爾（Justin Engel）在ATP250等級的斯圖加特男網賽以4：6、6：4、7：6（7：5）逆轉澳洲好手達克沃思（James Duckworth），拿下生涯在草地的首勝，也在賽史紀錄上比肩偶像納達爾（Rafael Nadal）。

恩格爾此役轟出32記致勝球，第三盤2：3落後時一度因暈眩申請治療，最後鏖戰至決勝局驚險勝出，在這場2小時30分鐘的大戰收下逆轉勝，下輪將交手美國新星米克森（Alex Michelsen）。

恩格爾獲勝後欣喜若狂躺在地上慶祝，賽後表示，「這是我的第一場草地比賽，很高興能拿下勝利，我對自己感到驕傲。」根據ATP官網指出，他是第四年輕摘下賽史首勝的球員，前三位分別是1989年16歲的法國桑托羅（Fabrice Santoro）、2003年17歲的納達爾以及2018年17歲的德國莫勒克（Rudolf Molleker）。

ATP官網報導，恩格爾的偶像是納達爾，今年初到納達爾網球學院訓練時終於有機會見到這位西班牙傳奇，目前的教練則是同胞前輩科希瑞伯（Philipp Kohlschreiber）。

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