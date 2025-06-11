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MiLB》鄭宗哲雙安+盜壘 挨頭部觸身球的李灝宇歸隊首戰就敲安

2025/06/11 11:39

鄭宗哲。（資料照，法新社）鄭宗哲。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜隊小聯盟3A的台灣好手鄭宗哲，今天單場貢獻2安、跑出1次盜壘的表現。而日前挨頭部觸身球的老虎隊3A台灣「怪力男」李灝宇，今天重回賽場，全場4打數貢獻1安的成績。

海盜3A今天與雙城3A之戰，鄭宗哲擔任第9棒游擊手，第3局敲一壘安打後，並盜上二壘。鄭宗哲第8局敲一壘安打上壘後，他嘗試盜壘被對方投手牽制抓到，最後在二壘前被觸殺出局，盜壘失敗。海盜3A最後在延長賽10局以3比2贏球。

鄭宗哲全場3打數敲2安，三振、保送各1次，跑回1分，有1次盜壘成功，賽後打擊率為2成20，整體攻擊指數為0.595。

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

李灝宇在美國時間6月4日的比賽，不慎挨頭部觸身球，因此提前退場。休息5天後，老虎3A今天與皇家3A的比賽，李灝宇重返先發打線，擔任第5棒二壘手。

李灝宇首局敲雙殺打、為球隊打進1分。第2局李灝宇選到保送，第4局敲滾地球出局。第7局李灝宇敲出一壘安打，並靠隊友的兩分砲回來得分。李灝宇第9局遭再見三振，老虎3A最後以8比9輸球。

總計李灝宇全場4打數1安，三振、保送各1次，跑回1分，賽後打擊率為2成61，整體攻擊指數（OPS）為0.754。

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